Volleyball: BW Annen zeigt dem Schlusslicht die Grenzen auf

Immer besser finden sich die Landesliga-Volleyballer der DJK BW Annen in ihrer Spielklasse zurecht. Der Aufsteiger ließ Schlusslicht Bigge-Olsberg keine Chance.

Landesliga, Herren

Pflichtsieg unter Dach und Fach gebracht: Mit einer soliden Leistung gewann BW Annen mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) gegen den Letzten TSV Bigge-Olsberg. Die Annener, die aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen mit dezimiertem Kader antreten mussten, hatten in ihrer ungewohnten Formation zunächst Anlaufschwierigkeiten. Im Laufe des Spiels steigerten sie sich jedoch, so dass am Ende ein ungefährdeter Sieg stand.

Bezirksliga, Herren

Unter Wert schlugen sich die Bezirksliga-Volleyballer von BW Annen II bei der 0:3-Niederlage (13:25, 16:25, 14:25) gegen den VfL Telstar Bochum II. Die Blau-Weißen fanden nie richtig ins Spiel, so dass am Ende eine klare Niederlage stand.

Bezirksliga, Damen

Da war die Freude groß: Ihren ersten Saisonsieg haben sich die abstiegsbedrohten Bezirksliga-Frauen von BW Annen II erkämpft. Gegen den PSV Bochum, einen direkten Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, gab es einen umjubelten 3:2-Erfolg (22:25, 25:23, 25:23, 17:25, 15:9). Die Blau-Weißen bewiesen in den durchweg engen Sätzen Stehvermögen.

Unterstützt wurde Annens Bezirksliga-Team von den beiden Jugendspielerin Meryem Taninmis und Melis Arslan aus der vierten Vertretung. Den Schwung, den ihnen dieses Erfolgserlebnis bringt, wollen die BWA-Damen nun mit ins Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SVE Grumme am Montag (4. Dezember) nehmen.

Herbe Enttäuschung im Heimspiel: Mit 0:3 (22:25, 22:25, 17:25) verlor BW Annen III gegen den TVK Wattenscheid. Hin und wieder zeigten die Wittenerinnen zwar gute Ansätze, aber über weite Strecken der Partie fehlte es ihnen an Konstanz. Das junge Annener Team, das als Aufsteiger vielversprechend mit vier Siegen in die Saison gestartet war, hat nun drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen.

