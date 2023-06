Viermal Julian Zöllner: Stockum feiert, Hessler 06 trauert

Party in Witten beim TuS Stockum: Die A-Juniorenfußballer sicherten sich dank ihres 6:2-Sieges über den SV Hessler 06 aus Gelsenkirchen den Bezirksliga-Aufstieg.

Die A-Juniorenfußballer des TuS Stockum haben ihre starke Saison gekrönt. Dank ihres 6:2 (1:1)-Sieges im letzten und entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde haben sie ihren Nachfolgern für die kommende Saison das Bezirksliga-Ticket gesichert, während der unterlegene Gast aus Gelsenkirchen, der SV Hessler 06, weiterhin in der A-Junioren-Kreisliga A kicken wird.

Vor dem Anpfiff an der Pferdebachstraße standen beide Mannschaften bei sechs Punkten. Die Frage lautete: Wer folgt dem SC Obersprockhövel in die Bezirksliga? Dabei hätte dem TuS Stockum bei der brütenden Hitze wegen des besseren Torverhältnisses ein Unentschieden genügt.

Max Demtröder trifft für Stockum kurz vor dem Pausenpfiff – 1:1

Zunächst war nicht zu übersehen, dass beide Teams etwas angespannt, etwas rappelig waren. Wobei der SV Hessler 06 einen etwas besseren Eindruck hinterließ. Nach einer Viertelstunde gewann die Begegnung an Qualität, und in der 17. Minute hatte Max Demtröder das erste dicke Ding für die Stockumer. Er scheiterte nach seiner Doppelpass-Kombination mit Julian Zöllner jedoch an Null-Sechs-Keeper Milan Endres.

Der erste Treffer fiel dann auf der anderen Seite, nachdem Schiedsrichter Julian Hahn ein Foulspiel Noah Dordics an Leon Fritsche gesehen hatte. Lennox Szyszka verwandelte den Strafstoß eiskalt für den SV Hessler 06 und ließ TuS-Keeper Yohann Semelka keine Chance. Doch noch vor der Pause schafften die Stockumer den wichtigen Ausgleich, und zwar in der Nachspielzeit: Eine Ecke Julian Zöllners köpfte Noah Dordic parallel zur Torauslinie zurück, und dann brauchte Max Demtröder nur noch einzunicken – 1:1.

Stockums Kapitän Julian Zöllner macht aus dem 1:1 ein 3:1

Zwar hatte das TuS-Team von Trainer Mehmet Kartal kurz nach der Pause Glück, als der Heßleraner Simon Thoms mit seinem Kopfball den Pfosten traf (47.), wurde in der Folge aber immer besser und agierte vor allem sehr zielstrebig. Mit einem Doppelschlag stellte Stockums Kapitän Julian Zöllner auf 3:1. Zunächst verwandelte er einen Elfmeter – Benjamin Yesilkaya hatte Max Demtröder gefoult –, anschließend nutzte er die Vorarbeit Louis Orthbandts.

Nun brauchten die Gelsenkirchener schon drei Treffer, um aufzusteigen. Sie schafften dank Benjamin Yesilkayas verwandeltem Freistoß auch noch einen zum 2:3 (78.), mehr jedoch nicht. Der TuS Stockum nutzte in der Schlussphase die Räume, die er hatte, sehr gut aus. Mit seinem dritten Treffer nach Vorarbeit Max Demtröders erhöhte Julian Zöllner auf 4:2 (83.), ehe der zweite Treffer Max Demtröders zum 5:2 (88.) und das vierte Tor Julian Zöllners zum 6:2 folgten (90.+1).

Tore: 0:1 Lennox Szyszka (26., Foulelfmeter), 1:1 Max Demtröder (45.+1), 2:1, 3:1 Julian Zöllner (54., Foulelfmeter, 57.), 3:2 Benjamin Yesilkaya (78.), 4:2 Julian Zöllner (83.), 5:2 Max Demtröder (88.), 6:2 Julian Zöllner (90.+1). (AHa)

