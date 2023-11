Vier Wittener Teams spielen in Sprockhövel um den WAZ-Pokal

Auch in diesem Jahr wird der SV Herbede (mit Max Peters, re.) wieder am Hallenturnier um den WAZ-Pokal in Sprockhövel teilnehmen.

Sprockhövel. Beim WAZ-Pokal 2023 in Sprockhövel wird in vier Fünfergruppen gespielt. Mit dabei sind Teams aus Sprockhövel, Hattingen, Witten und Umgebung.

Vom 28. bis zum 30. Dezember rollt der Ball wieder in der Glückauf-Halle an der Dresdener Straße 11 bei der TSG Sprockhövel. Mit dabei sind erneut einige Wittener Teams.

Der WAZ-Pokal geht in die nächste Runde. Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder die so beliebte Rundumbande geben, die für ein schnelles Spiel sorgt. 20 Mannschaften spielen in diesem Jahr um den Pokal. Zunächst gibt es vier Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Die Gruppensieger und die Zweiten qualifizieren sich für den Finaltag. Dort geht es erneut in zwei Gruppen weiter, ehe das Spiel um Platz drei und das Finale ansteht.

SV Bommern bekommt es mit dem Gastgeber zu tun

In der Gruppe A trifft Ausrichter TSG Sprockhövel mit dem Bezirksligisten SC Obersprockhövel II auf eines der Überraschungsteams dieser Saison. Hinzu kommt der abstiegsbedrohte Bezirksliga-Aufsteiger SV Bommern, der aber mit seinem Kreispokalsieg in der vorigen Saison seine Qualität mehr als nur unter Beweis gestellt hat. Komplettiert wird die Gruppe von der DJK TuS Ruhrtal (A-Kreisliga), die punktgleich mit Herbstmeister Hedefspor Hattingen ist, und dem Hiddinghauser FV (B-Kreisliga; 13 Siege aus 13 Spielen).

In Gruppe B bekommt es Landesligist SG Welper, der im Vorjahr bis ins Finale kam, mit Kreisliga-C-Herbstmeister TuS Blankenstein, dem Kreisliga-A-Herbstmeister Hedefspor Hattingen sowie der SpVg Linderhausen, dem Zweiten aus der Kreisliga A und dem VfB Schwelm (Bezirksliga) zu tun.



TuS Heven trifft auf Westfalenliga-Club SC Obersprockhövel

Westfalenligist SC Obersprockhövel misst sich in der Gruppe C mit Kreisliga-A-Herbstmeister TSG Sprockhövel II, den beiden Bezirksligisten TuS Heven und BW Voerde sowie dem A-Ligisten TuS Hattingen. Titelverteidiger und Oberligist TuS Ennepetal spielt in der Gruppe D gegen die Bezirksligisten SV Herbede und FC Wetter sowie die beiden B-Ligisten VfL Winz-Baak und RSV Hattingen.

