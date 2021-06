Für Kathrin Lünemann (am Ball) und die Oberliga-Damen der SG ETSV Ruhrtal wird es in der kommenden Saison zunächst wohl keine langen Fahrten nach Ostwestfalen geben. Acht von 14 Vereinen, die sich am Votum beteiligten, wollen eine Neuner- und eine Achter-Gruppe.