VfB Annen zieht an der Tabellenspitze mit TuS Stockum gleich

Der VfB Annen 19 überwintert auf Rang eins – und zwar gemeinsam mit dem TuS Stockum. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jabsen nutzte den Patzer der Stockumer (1:1 bei Concordia Wiemelhausen II) und zog durch den 5:0 (3:0)-Erfolg gegen den BV Langendreer 07 in allen Belangen mit dem Ligaprimus gleich. Gleiche Punktzahl, exakt das gleiche Torverhältnis und ein 0:0 im direkten Vergleich – da bahnt sich im neuen Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Lokalrivalen an.

„Wir hatten von der ersten bis zur letzten Minute alles im Griff“, resümierte Jabsen nach den 90 Minuten gegen Langendreer. Annen bog früh auf die Siegerstraße ab und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Nils Obermeier, der zuletzt die letzten beiden Treffer beim Sieg in Wilhelmshöhe schoss, machte einfach da weiter, wo er in der Vorwoche aufgehört hat – 1:0.

Der nächste Höhepunkt des Spiels war ein negativer: Denis Vogel wurde rüde von den Beinen geholt und musste mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld. Der Übeltäter aus Langendreer sah folgerichtig die Rote Karte (25.). Rafik Ghazouani und Vincent Holthaus besorgten im Anschluss die 3:0-Pausenführung. „Die zweite Halbzeit hat mir dann nicht mehr so gut gefallen“, sagte Coach Matthias Jabsen. Das aber, wusste Jabsen selbst, sei Jammern auf hohem Niveau. Immerhin erzielten Yannik Igel und Thomas Weber noch die beiden Tore, die schließlich für den Gleichstand an der Tabellenspitze sorgten.

„Es ist ein schönes Gefühl, auf Platz eins zu überwintern“, sagte Jabsen, der verspricht: „Wir werden uns sehr seriös auf die Rückserie vorbereiten.“ Zur Erinnerung: Am letzten Spieltag der Saison empfängt der VfB Annen den TuS Stockum.

VfB: Kathstede, Meier, Günzel, Hirmke, Obermeier, Holthaus (66. Schliewe), Weber, Vogel (29. Heile), Miller (73. Barenhoff), Igel, Ghazouani.

Torfolge: 1:0 Obermeier (4.), 2:0 Ghazouani (34.), 3:0 Holthaus (38.), 4:0 Igel (78.), 5:0 Weber (90.).

Concordia Wiemelhausen II - TuS Stockum 1:1 (0:1)

Der TuS Stockum ist bei Concordia Wiemelhausen II nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus gekommen. „Das war verdammt schmeichelhaft für uns. Insbesondere in der zweiten Halbzeit wurden wir an die Wand gespielt“, resümierte TuS-Coach Marco Held. Sein Team blieb über 90 Minuten ideenlos im Spiel nach vorne und profitierte nur von einem Fehler des gegnerischen Schlussmanns. Justin Gruß war der Nutznießer und traf zur Führung (23.). Den Ausgleich in der Schlussminute hatte sich Wiemelhausen redlich verdient.

Torfolge: 1:0 Gruß (23.), 1:1 (90.).

TuRa Rüdinghausen - Amac Spor Dahlhausen 2:4 (1:3)

Enttäuschender Jahresabschluss für TuRa Rüdinghausen: Die Mannschaft von Trainer Fabian Kordel unterlag gegen Amac Spor Dahlhausen mit 2:4 (1:3) und verpasste damit die große Chance, sich in Lauerstellung zur Tabellenspitze zu positionieren. „Wir machen immer wieder die gleichen Fehler“, meinte Kordel. Wieder habe sein Team die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewonnen. Nach 0:3-Rückstand kam TuRa durch Patrick Schoppen und Fabian Deppe heran – zu mehr reichte es nicht.

Torfolge: 0:1 (11.), 0:2 (28.), 0:3 (35.), 1:3 Schoppen (44.), 2:3 Deppe (57.), 2:4 (72.).

DJK TuS Ruhrtal - SuS Wilhelmshöhe 3:1 (0:0)

Nach zuletzt eher frustrierenden Auftritten hat die DJK TuS Ruhrtal das Jahr versöhnlich beendet. Durch den 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SuS Wilhelmshöhe verkürzte die Mannschaft von Trainer Maik Knapp den Rückstand auf die Spitze auf fünf Zähler und schuf sich so eine akzeptable Ausgangslage für das neue Jahr. Der eingewechselte Daniel Mudric brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Mike Szappanos machte den Sack zu.

Torfolge: 1:0, 2:0 Mudric (67., 69.), 3:0 Szappanos (85.), 3:1 (90.).

SV Herbede - SC Weitmar 45 II 1:6 (1:2)

Eine Halbzeit lang hielt der SV Herbede gegen das Spitzenteam vom SC Weitmar 45 II gut mit, ehe die Mannschaft von Trainer Christopher Pache in Unterzahl der fehlenden Fitness Tribut zollen musste. Am Ende hieß es 1:6 (1:2) aus Herbeder Sicht. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Cihan Tasbas per Elfmeter, mit einem 1:2-Rückstand ging es in die Pause. Dann sah Mahamadou Touray die Rote Karte und der SVH brach ein.

Torfolge: 0:1 (13.), 1:1 Tasbas (25./FE), 1:2 (29.), 1:3 (68.), 1:4 (81.), 1.5 (85.), 1:6 (90.+1).

Türkischer SV - Hedefspor Hattingen 6:1 (2:0)

Durch den 6:1-Erfolg gegen Hedefspor Hattingen hat der Türkische SV drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Gegen das Schlusslicht brachte Stavros Pechlivanis die Hausherren mit seinem Doppelpack kurz vor der Pause auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel legten Oguzhan Bulbui und Stavros Pechlivanis binnen fünf Minuten nach – 5:0. Ahmet Kücük besorgte schließlich den Endstand.

Torfolge: 1:0, 2:0 S. Pechlivanis (42., 45.), 3:0, 4:0 Bulbui (47., 48.), 5:0 S. Pechlivanis (50.), 5:1 (83.), 6:1 Kücük (87.).