VfB Annen: Trainer Jabsen wäre schon ein 1:0 ganz recht

Witten. Nach dem dürftigen Remis gegen den SV Bommern will der VfB Annen am Sonntag gegen die SG Herne 70 drei Punkte. Doch der Trainer warnt.

Nach dem ziemlich enttäuschenden 1:1 im Lokalderby gegen den SV Bommern 05 hat der VfB Annen 19 nun das nächste Kellerkind zu Gast. Trainer Matthias Jabsen sieht vor der Partie gegen die (Sonntag, 15 Uhr, Wullenstadion-Nebenplatz) das Remis gegen die Bommeraner eher pragmatisch: „Das Spiel hat mir nicht gepasst, aber wir haben jetzt schon fünf Punkte gegen den Abstieg. Zudem sind wir nun gewarnt und werden nicht zu überheblich in die Partie gehen.“

Gäste mit neuem Trainer

Simon Barenhoff und Thomas Weber fallen beim Gastgeber weiterhin aus. Zudem hat sich Denis Vogel, der Torschütze des Führungstreffers unter der Woche, gegen Bommern leicht verletzt, sein Einsatz ist noch nicht sicher. Matthias Jabsen hat trotz deren Fehlstarts ein hohe Meinung über die SG Herne: „Da sind einige Spieler mit Erfahrung aus höheren Ligen mit dabei.“

Die Gäste kommen mit ihrem neuen Trainer Michele Di Bari nach Annen, was eine weitere Motivation bringen könnte. Jabsen sagt: „Wir müssen mit mehr Geduld spielen und in den Zweikämpfen präsenter sein. Am Ende reicht mir auch ein 1:0.“