VfB Annen sichert sich seinen Platz im Viertelfinale

Der VfB Annen 19 hat als einzige Wittener Mannschaft das Viertelfinale im Kreispokal erreicht. Das Team von Trainer Matthias Jabsen gewann das Duell der A-Kreisliga-Spitzenreiter beim SC Union Bergen mit 3:1 (1:1).

„Das war ein absolut verdienter Sieg, der eigentlich am Ende auch noch höher hätte ausfallen müssen“, so Annens Trainer Matthias Jabsen, der sich in der Schlussphase sogar selbst eingewechselt hatte. „Ich habe einige Spieler schon für Sonntag geschont - da haben wir für die Partie beim SV Herbede nur einen Rumpfkader zur Verfügung, müssen sieben Mann ersetzen.“

Gelb-rote Karte gegen Gastgeber Union Bergen

Schon nach acht Minuten gingen die Annener durch Vincent Holthaus mit 1:0 in Führung, doch prompt schlug Union Bergen zurück, weil sich die VfB-Abwehr einen bösen Schnitzer erlaubte. In der zweiten Hälfte sah ein Bochumer Gelb-Rot nach einem Foul an Denis Vogel - zwei Minuten später brachte Philipp Schliewe sein Team mit einem raffinierten Freistoß erneut in Führung - 2:1 (60.). Den Deckel drauf machte dann der herausragende Vogel, der in der 78. Minute eine seiner vielen Gelegenheiten zum 3:1 nutzte. In der Runde der letzten Acht trifft der VfB Annen nun daheim auf den Bezirksligisten SW Wattenscheid 08.

VfB: Kathstede; Barenhoff (66. Igel), Günzel, Hirmke, Holthaus (88. Matthias Jabsen), Weber, Vogel, Thume, Schliewe, Marmulla. Torfolge: 0:1 Holthaus (8.), 1:1 (9.), 1:2 Schliewe (60.), 1:3 Vogel (78.).