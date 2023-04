VfB Annen muss diesmal in eine ungewohnte Rolle schlüpfen

Witten. Der Wittener Fußball-Bezirksligist VfB Annen erlebt am Donnerstagabend eine ganz seltene Konstellation. Und das sagt Trainer Hendrik Paulkowski.

In der Partie des VfB Annen gegen den TuS Hattingen in der Fußball-Bezirksliga (Do., 19 Uhr, Westfalenstraße) kommt es zu einer ganz seltenen Konstellation. Die Mannschaft von Hendrik Paulkowski ist in diesem Duell ausnahmsweise mal nicht Außenseiter.

Auch wenn die Hattinger fünf Punkte mehr auf dem Konto haben als der VfB, ist für sie der Klassenerhalt kein Thema mehr. Daher können sich beide Mannschaften nur auf den Fußball konzentrieren, und VfB-Coach Hendrik Paulkowski erinnert sich gerne zurück: „Unsere Spiele gegen Hattingen hatten es immer in sich. Schon in der A-Kreisliga haben wir uns heiße Duelle geliefert.“

Der Trainer des VfB Annen hat 13 gesunde Spieler auf seiner Liste stehen

Er schätzt den Gegner auch gar nicht so schlecht ein: „Da stehen einige gute Fußballer im Team.“ Der TuS Hattingen knöpfte dem Spitzenreiter Altenbochum beim 2:2 am vergangenen Sonntag völlig überraschend einen Punkt ab, was das Selbstvertrauen sicher gesteigert hat. Paulkowski ergänzt: „Hattingen kann auch immer wieder auf talentierte Jugendspieler zurückgreifen, eine Option, die wir leider nicht haben.“

Der VfB Annen hat hingegen die vergangenen sechs Spiele verloren, musste sich aber gerade gegen Spitzenteams nur ganz knapp geschlagen geben. Das 2:4 in Weitmar führte Paulkowski auf eine ganz knappe Besetzung zurück. Das wird am Donnerstagabend auch nicht so viel besser sein.

Philipp Schliewe, Lion Schuster und Valentin Halbach sind nicht mit dabei. Marc Meier hat sich eine dicke Erkältung eingefangen, und die Fußverletzung von Fitim Peci ist noch nicht viel besser geworden. Immerhin ist aber Yunus Emre-Basalan wieder mit von der Partie. Paulkowski sagt: „Auf meiner Liste stehen 13 Spieler, die ganz sicher dabei sind. Alle von ihnen haben aber das Zeug für die Bezirksliga, so dass ich mir durchaus Chancen ausrechne.“ (weih)

