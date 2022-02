VfB Annen gelingt dank Buth eine dicke Überraschung

Bochum. Einen unerwarteten Coup in Altenbochum landen die Annener Fußballer. Die Defensive arbeitet prächtig, vorne zeigt sich ein Akteur treffsicher.

Viel Hektik, wenig Fußball: Der VfB Annen 19 hat völlig überraschend mit 2:1 (1:1) beim FC Altenbochum gewonnen. Zwei lange Bälle aus der Abwehr heraus reichten den kämpferischen starken Wittenern zum Auswärtssieg.

Angesichts der angespannten Personallage beim VfB hatte Trainer Paul Lämmer den Seinen eine zunächst defensive Grundordnung vorgegeben. „Wir haben gesagt, je länger es 0:0 steht, desto besser für uns.“ Das wäre nach zehn Minuten schon fast nach hinten losgegangen. Stephan Engel sollte auf der linken Außenbahn, wie sein Pendant Danny Hustert auf der anderen Seite, die Dreier-Abwehrreihe um Yunus Emre Basalan, Nils Obermeier und Christian Engel in der Rückwärtsbewegung zur Fünferkette komplettieren. Bei einem der ersten FCA-Angriffe schaltete Engel aber zu spät. Altenbochums Till Reinmöller bekam den Ball, startete durch und wurde im Laufduell gelegt: Strafstoß. Gut für den VfB, dass Hendrik Paulkowski die Ecke ahnte, blitzschnell abtauchte und das runde Leder ‘rausfischte.

Holthaus holt Strafstoß zur 1:0-Führung heraus

Danach waren die Bochumer am Drücker. Annen verlegte sich aufs Kontern. Doch zwischen Fünferkette und den vier Mittelfeldspielern taten sich immer wieder Lücken auf. So konnte Altenbochums Nico Rinklage aus dem Zentrum fein bedient werden. Im letzten Moment bekam der VfB noch ein Bein dazwischen (18.). Im Angriff war Zielspieler Vincent Holthaus meist auf sich allein gestellt, bekam kaum Bälle. Bis zur 29. Spielminute: Der VfB-Stürmer behauptete einen mal präziseren Ball im FCA-Strafraum und provozierte ein Foul durch Yves-Jordy Nkam. Wieder Elfmeter. Christian Buth netzte kaltschnäuzig zum 1:0 ein.

Holte mit seinem VfB Annen ausgerechnet in Altenbochum den ersten Sieg: Trainer Paul Lämmer. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Danach musste sich Altenbochum kurz schütteln, kam aber noch vor der Pause zum Ausgleich. Jassin Bousouf wurde im Zentrum nicht angegriffen und chippte die Kugel über die VfB-Innenverteidigung zu Till Reinmöller - 1:1 (40.).

Annens Trainer lobt die starke Defensivleistung

Nach der Pause kam dann mehr und mehr Hektik auf. Viele Nickeligkeiten, die von der Unparteiischen Raphaela Gerlach größtenteils umsichtig abmoderiert wurden, zerstörten den Spielfluss. Der VfB blieb bei seinem Spielsystem, agierte defensiv nun ein wenig geschlossener.

Altenbochum lief weiter an, versuchte es aber vorwiegend über die Außen und nicht mehr durchs Zentrum. So war die Lämmer-Elf nicht zu knacken. Mit dem zweiten gelungenen Konter machte der VfB seinerseits das 2:1. Wieder schirmte Holthaus den Ball ab, steckte auf Buth durch, der technisch fein zur Führung einnetzte (70.). Dabei blieb’s bis zum Schluss. Auch, weil der VfB ein wenig Glück hatte, dass Altenbochum nicht noch einmal vom Punkt ‘ran durfte (86.). „Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben den FCA nicht ins Spiel kommen lassen“, resümierte VfB-Coach Lämmer.

VfB Annen: Paulkowski; Obermeier, Holthaus (85. Gronemann), Hustert, Basalan, Buth, Ghazouani, C. Engel, Thume, Schliewe (43. Zubarevs), S. Engel (73. Coric).

Torfolge: 0:1 Buth (29., FE.), 1:1 (40.), 1:2 Buth (70.).