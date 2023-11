VfB Annen fordert Tabellenführer TuS Ruhrtal heraus

Witten. Den ersten Platz in der A-Kreisliga muss der TuS Ruhrtal am Sonntag bei Nachbar VfB Annen verteidigen. Unbequem wird es für TuRa und Stockum.

In der Kreisliga A steht am Wochenende gleich das nächste Wittener Derby an. Der Tabellenführer DJK TuS Ruhrtal muss dabei zum VfB Annen. Der TuS Stockum gibt seine Visitenkarte beim direkten Konkurrenten Amac Spor Dahlhausen ab. Auch TuRa Rüdinghausen und die Reserve des SV Herbede haben schwere Aufgaben vor der Brust.

VfB Annen - DJK TuS Ruhrtal (So., 14.30 Uhr, Westfalenstr.)

Der VfB Annen hat nach der Klatsche gegen TuRa Rüdinghausen schnell wieder in die Spur gefunden und zuletzt gegen den TuS Stockum mit 2:1 gewonnen. Nun trifft das Team von Yunus-Emre Basalan auf den Tabellenführer TuS Ruhrtal. Eine schwere Aufgabe also für die Gastgeber. Wenn die Annener, die aktuell auf Rang sieben stehen, in Schlagdistanz zum oberen Drittel bleiben wollen, müssen sie gewinnen. Das wird gegen die souveränen Ruhrtaler nicht leicht, die nur eines der letzten sieben Spiele verloren und weiter die Tabelle anführen wollen.

Lesen Sie auch:

Nach „furchtbarem 0:4“: Klare Worte von SV Herbedes Trainer Kastel

So will TuS Heven den Klassenprimus aus den Angeln heben

Beim SV Bommern II hat Maurer das Zehn-Tore-Ziel vor Augen

SV Bommern hat klaren Plan für Sprung an rettendes Ufer

SuS Wilhelmshöhe - TuRa Rüdinghausen (So., 14.30 Uhr)

Spiele gegen die SuS Wilhelmshöhe sind nie leicht und immer unangenehm. Bei angesagten elf Grad und Dauerregen über das ganze Wochenende wird die Partie auf dem Rasen- oder Ascheplatz gewiss kein Zuckerschlecken. Die Bochumer stehen mit 18 Zählern im sicheren Tabellenmittelfeld. Doch die TuRaner sind gut in Form, stehen fünf Punkte hinter Spitzenreiter TuS Ruhrtal auf Rang drei, konnten die letzten drei Spiele mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 15:1 gewinnen. Will die Stemmann-Elf in Schlagdistanz bleiben, muss sie erneut gewinnen - ansonsten würde man den Anschluss vorerst wieder verlieren.

Amac Spor Dahlhausen - TuS Stockum (So., 14.30 Uhr)

Der TuS Stockum will endlich wieder eine Partie für sich entscheiden. Aus den letzten vier Begegnungen konnte die Elf von Julian Zimmer nur einen mickrigen Punkt holen. Gegen Amac Spor Dahlhausen dürfte es auf dem Ascheplatz nicht leichter werden. Die Gastgeber stehen nur mit zwei Punkten hinter den Stockumern, im Falle einer Niederlage könnten die Gäste wieder weiter unten ‘reinrutschen.

SV Herbede II - SV Langendreer 04 (So., 12.30 Uhr, Am Herbeder Sportplatz)

Die Herbeder Reserve will sich nun endlich für die guten Leistungen in den letzten Wochen belohnen. Seit drei Spielen wartet das Team von Christian Schacht nun wieder auf einen Sieg. Gegen den SV Langendreer haben die Gastgeber ihre nächste Chance. Die Bochumer stehen auf Rang sechs, Herbede hingegen hat nur einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten RW Stiepel II. Ein Sieg wäre ein wichtiger Befreiungsschlag für die oft unter Wert geschlagenen Wittener.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten