VfB Annen bekommt spontane Verstärkung aus Berlin

Witten. Dem VfB Annen stünde ein Sieg gegen Union Bergen gut zu Gesicht. Trainer Jabsen ist froh über eine unverhoffte Stütze für seinen Kader.

Der bislang letzte Sieg des VfB Annen 19 in der Bezirksliga ist mittlerweile schon länger als ein Monat alt. Gegen den SC Union Bergen muss am Sonntag (15 Uhr, Nebenplatz Wullenstadion) mal wieder ein Dreier her, um in der Tabelle nicht in die rote Zone abzurutschen.

Trainer Matthias Jabsen freut sich, dass er am Sonntag mit einer spontanen Verstärkung aus Bayern rechnen kann: „Max Günzel ist wieder in Witten. Wenn er mit dabei ist, bedeutet das schon eine Qualitätssteigerung.“ Der Einsatz von Kevin Thume ist allerdings noch fraglich. Das Spieler litt in den vergangenen Wochen immer an den gleichen Symptomen: Die Jabsen-Elf ging verschwenderisch mit ihren Chancen um.

Mangel an Effizienz vor dem Tor bislang Annens großes Problem

Der Trainer klagt: „Wir müssen auch mal eine 1:0- oder 2:1-Führung erhöhen. Das haben wir nie getan, und sind so beispielsweise gegen den TuS Harpen durch einen Elfmeter um den Sieg gebracht worden.“ Ein Erfolg über die Unioner aus Bergen wäre umso wichtiger, als dass man sich so von den Abstiegsrängen absetzen könnte. Die Bochumer sind für Jabsen aber schwer einzuschätzen: „Die Ergebnisse und auch die Leistungen der Union schwanken doch sehr stark. Ich hoffe, dass sie bei uns einen schlechten Tag erwischen.“