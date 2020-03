Vereinsduell in Bommern geht mit 9:0 an die erste Mannschaft

Bommern. Das war eine ganz klare Angelegenheit: Die A-Kreisliga-Damen des SV Bommern 05 haben sich im vereinsinternen Duell mit 9:0 (3:0) gegen die eigene „Zweite“ durchgesetzt, hatten dabei recht wenig Mühe, einen hohen Sieg zu feiern.

Bis zur Pause hielt die Zweitvertretung der SVB-Damen mit drei Gegentoren noch halbwegs ordentlich dagegen. Nach dem Seitenwechsel brachen dann aber die Dämme und die im Schnitt deutlich jüngere Bommeraner Elf zog davon.

Vier Bektesi-Treffer, dreimal langt Rexhepi hin

Mit vier Treffern (22., 70., 74., 90.) war Alma Bektesi die erfolgreichste Torschützin. Aurora Rexhepi traf dreimal (26., 43., 52.). Kira Dahlhaus (72.) und Marla D’Hone trugen jeweils ein Tor zum Kantersieg für den Tabellensechsten bei.

Der SV Herbede hatte am Wochenende spielfrei, muss erst am 18. März (19.30 Uhr) bei Waldesrand Linden II antreten. Am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr, Herbeder Sportplatz) hat der SVH im Viertelfinale des Kreispokals Heimrecht gegen den FC Bochum.