Unerwartete Bruchlandung für den SV Herbede

Herbede. Gleich fünf Gegentore fangen sich die Herbeder gegen die „Zweite“ des TuS Hattingen. Das Sieweke-Debüt geht in die Hose. Co-Trainer ist ratlos.

Nach dem Derbysieg am vorigen Wochenende gegen die Ruhrtaler musste der SV Herbede nun eine herbe 2:5 (0:4)-Niederlage gegen Außenseiter TuS Hattingen II hinnehmen.

Ohne Cheftrainer Jan Kastel, dafür aber zum ersten Mal mit Brian Sieweke, gingen die Wittener in die Partie und spielten gute erste zehn Minuten, in denen man sich auch Gelegenheiten herausspielte. Co-Trainer Oliver Hilpert nahm im Vergleich zum Sieg gegen Ruhrtal einige Wechsel in der Startelf vor - u. a. erhielten Felix Lau, Moritz Fröhlich und Max Peters eine Pause, dafür rückten Ümran Sisman, Brian Sieweke und Tarik Colak ins Team, auch Torwart Gian-Luca Rexhäuser fiel verletzt aus, dafür stand Kevin Eckhardt zwischen den Pfosten.

Schon zur Pause liegen die Wittener mit 0:4 hinten

Nach guter Startphase, in der man durchaus in Führung hätte gehen können, verloren die Gastgeber den Faden und ließen einige Chancen der Gäste zu, die nach 16 Minuten per Doppelschlag direkt mit 2:0 in Führung gingen, beide Tore nach einem Konter. Die Hausherren verloren häufig durch unnötige Fehler den Ball und ließen so Kontergelegenheiten zu. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gäste sogar auf 3:0, acht Minuten später gar auf 4:0. „Hattingen stand eigentlich nur hinten drin und hat die Bälle rausgehauen. Vorne haben die beiden offensiven Spieler gereicht, um die Tore zu schießen“, so SVH-Co-Trainer Jan Garzareck.

Für den deutlichen Rückstand hat er kaum eine Erklärung. In der zweiten Hälfte versuchten die Wittener, durch die Einwechslungen von Max Peters und Michael Kraus für zusätzlichen offensiven Wind zu sorgen und den schnellen Anschlusstreffer zu erzielen. Man scheiterte aber immer wieder an der Chancenverwertung. Der Plan ging indes überhaupt nicht auf, da die Hattinger kurz nach Wiederanpfiff (52.) direkt auf 5:0 stellten.

Michael Kraus und Daniel Peter sorgen für Ergebniskosmetik

In der Folge wurde das Spiel fahriger, mit vielen Fouls. Nach dem Wechsel zeigte Schiedsrichter Basel Alhamad Alfreh zehn Mal den gelben Karton. Herbede erspielte sich zwar Chancen, der Ball wollte aber einfach nicht ins Tor. In der Schlussphase gelang den Platzherren zwar noch zwei Treffer durch Michael Kraus per Freistoß (80.) sowie durch Daniel Peter (90.), mehr als Ergebniskosmetik war das aber nicht. „Ich habe keine Erklärung dafür. Fünf Gegentore darfst du einfach nicht bekommen, das ist sehr enttäuschend. Man merkt sofort, was passiert, wenn nicht alle zu 100 Prozent mitarbeiten. Mir tut es leid für alle Zuschauer, die heute zu Gast waren“, so Garzareck knurrig.

Torfolge: 0:1 (16.), 0:2 (18.), 0:3 (30.), 0:4 (38.), 0:5 (52.), 1:5 Kraus (80.), 2:5 Peter (90.).