Umemura schwächelt - aber BW Annen trotzdem obenauf

Witten. Die Drittliga-Damen der DJK BW Annen haben auch gegen Großburgwedel ihre weiße Weste gewahrt. Wer dabei die entscheidenden Zähler verbuchte.

Den Platz an der Sonne haben sie erfolgreich verteidigt - auch wenn es zwischendurch eine ganz schön zähe Angelegenheit wurde. Die Tischtennis-Damen der DJK BW Annen setzten sich gegen den TTK Großburgwedel mit 6:3 durch, sind in der 3. Bundesliga weiterhin ohne Punktverlust.

„Bei unserer Mannschaft hat diesmal gerade das untere Paarkreuz überzeugt und war den Gegnern überlegen“, freute sich BWA-Teammanager Paulo Rabaca. Die Wittenerinnen blieben an den Positionen drei und vier mit Natalija Klimanova (gegen ihren früheren Verein) und Sarah Rau ungeschlagen. Gemeinsam standen die beiden Abwehrspezialistinnen auch im Doppel am Tisch - dabei allerdings verloren sie zum Auftakt gegen Caroline Hajok und Aida Rahmo in vier Sätzen.

Annens Yuki Tsutsui macht es gegen Marina Panarina spannend

Die Umstellung in den Doppeln, jeweils mit zwei Angreiferinnen und zwei Assen in der Defensive zu spielen, zahlte sich zumindest zur Hälfte aus, denn Aya Umemura und Yuki Tsutsui gewannen trotz zwischenzeitlicher Probleme mit 3:2-Sätzen. Für die erfahrene Japanerin Umemura allerdings blieb es bei diesem Erfolgserlebnis. „Sie hatte heute einfach nicht ihren besten Tag“, bilanzierte Rabaca, denn die Nummer eins der Blau-Weißen verlor sowohl gegen Aida Rahmo (1:3) als auch gegen Caroline Hajok (2:3).

Weitaus besser lief es da schon für Yuki Tsutsui, die ihre tolle Serie fortsetzte, die beiden Topspielerinnen aus Großburgwedel in die Knie zwang. Gegen Hajok machte sie es aber immens spannend. Nachdem sie bereits die ersten zwei Sätze gewonnen hatte, ging sie dann zweimal leer aus (9:11, 10:12). „Im letzten Satz hatte sie schon einige Matchbälle, musste aber auch einen gegen sie abwehren“, so Rabaca. Letztlich siegte aber Tsutsui mit 14:12, behielt die Nerven.



Im unteren Paarkreuz holte Natalija Klimanova in gewohnt souveräner Manier beide Zähler, gab dabei lediglich einen Satz an. Teamkollegin Sarah Rau punktete gegen Marina Panarina, ließ ihre Kontrahentin nach 2:0-Satzführung aber noch bis in den Schlussdurchgang kommen, den sie mit 11:8 gewann.

BWA: (Doppel) Umemura/Tsutsui 1:0, Klimanova/Rau 0:1; (Einzel) Aya Umemura 0:2, Yuki Tsutsui 2:0, Natalija Klimanova 2:0, Sarah Rau 1:0.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten