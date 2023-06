TZ Bochum/Witten: Platz eins und Beifall für Bodenübungen

Bochum. Das Nachwuchs-Team des TZ Bochum/Witten führt die Tabelle der Bundesliga an. Wie sich die Mannschaft an den eigenen Geräten behauptet.

Die Geräte an der eigenen Trainingsstätte hatten die jungen Turner des TZ Bochum/Witten beim zweiten Wettkampf der Nachwuchs-Bundesliga bestens im Griff. Im Turnzentrum an der Harpener Heide in Bochum landeten die Talente aus dem Revier klar vor ihren Konkurrenten.

Personell waren die Voraussetzungen eingangs optimal. Die TZ-Trainer Shalva Dalakishvili und Petro Lisak konnten nach überstandener Grippe von Florian Grela auf ihr bestes Team bauen. Mit dabei war neben dem Ausrichter auch der SC Berlin, der beim Auftaktwettkampf kein Team stellen konnte, sowie die Konkurrenten aus Halle, Cottbus, dem Siegerland und Hannover.

Stockums Nikita Prohorov überzeugt am Seitpferd

Das erste Gerät wurde ausgelost, die Turner des TZ Bochum/Witten mussten sich gleich am gefürchteten Seitpferd mit dem SV Halle messen. Ein holpriger Start, da Florian Grela und Nathan Skulkin jeweils vom ungeliebten Gerät mussten. Doch der Stockumer Nikita Prohorov zeigte seine Klasse und erhielt für eine souveräne Übung 12,15 Punkte - das war die Bestwertung. An den Ringen folgte eine starke Vorstellung, Nikita Prohorov, Nathan Skulkin (je 12,40) und Florian Grela (12,10) überzeugten hier.



Auch am Boden gab es viel Beifall für die Übungen von Nikita Prohorov (12,80) und Florian Grela (12,75), die damit nach drei Geräten für die Führung sorgten. Hochmotiviert ging es dann an den Barren, doch dort gelang allein Nathan Skulkin (12,40) und Florian Grela (11,80) eine gute Ausführung, Nikita Prohorov musste bei der „Diamidov-Drehung“ vom Gerät. Doch am „Königsgerät“, dem Reck, gelang wieder eine solide Leistung von den beiden besten Turnern des Tages. Florian Grela und Nikita Prohorov erhielten je 11,40 Punkte. Am Sprungtisch überzeugten die TZ-Jungen dann zum Abschluss voll und ganz. Florian Grela schaffte die Tagesbestleistung (13,15), Nikita Prohorov erhielt 11,35 Pkt., Luis Jimenez Fernandez 10,90 Punkte.

Tabellenführung für starken Nachwuchs des TZ Bochum/Witten

Moderator Peter Dekowski zeichnete Top-Scorer Florian Grela (70,80 Punkte) für seine Leistungen mit einem T-Shirt der DTL aus. Hinter ihm landete Nikita Prohorov mit 70,65 Punkten. Das TZ-Team freute sich über einen deutlichen Mannschaftssieg (215,30 Pkt.) gefolgt vom SC Cottbus (207,55) und dem Turn-Team Nord sowie dem SV Halle (je 201,25. Der letzte Wettkampf wird am 21. Oktober in Hannover ausgetragen. Das TZ Bochum/Witten führt aktuell das Bundesliga-Klassement mit 16 Punkten vor Cottbus und dem Turn-Team Nord an.

