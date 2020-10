TZ Bochum/Witten lädt zum Revierderby gegen Oberhausen

Zum NRW-Klassiker in der 3. Bundesliga der Turner kommt es am Samstag (ab 15 Uhr), wenn das Turnzentrum Bochum/Witten Gastgeber ist für den „Nordmeister des Jahres 2019‘“, die KTT Oberhausen.

Aufgrund der Ergebnisse übernehmen die Oberhausener die Favoritenrolle. Die Gäste kommen voraussichtlich wieder mit drei starken Turnern aus den Niederlanden (u. a. Jermain Grunberg, einer der besten Scorer des Vorjahres mit 83 Punkten). Zudem hat man sich mit Nico van den Boogard verstärkt.

Wittener TZ-Vize Peter Dekowski setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit

Für TZ-Trainer Eric Hinrichs sicherlich keine leichte Aufgabe, jedoch darf man mit seinem Sohn Eric Lloyd Hinrichs rechnen, der sich sehr stark in der Trainings-Vorbereitung zeigte und im November in Düsseldorf bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen will. Die schwere Verletzung von Top-Scorer Artur Sahakyan Ende letztem Jahres wirft indes einen kleinen Schatten auf seinen Start in der Harpener Heide. Er wird nach langer Pause nur an drei Geräten starten können.

Der zweite Vorsitzende Peter Dekowski setzt am Samstag gegen die Revierrivalen aus Oberhausen wieder auf die mannschaftliche Geschlossenheit und den Willen, möglichst viele Gerätepunkte zu holen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind am Samstagnachmittag im Turnzentrum keine Zuschauer zugelassen.