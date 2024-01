TuS Stockum wird bei SW Eppendorf kalt erwischt

Bochum Eine deftige 0:5-Niederlage kassierte der TuS Stockum beim A-Ligisten aus der Parallelstaffel. Trainer Zimmer beunruhigt das nicht.

Das war sehr deutlich: In ihrem ersten Vorbereitungsspiel des Winters musste der TuS Stockum am Donnerstagabend eine 0:5 (0:2)-Niederlage bei SW Eppendorf einstecken. „Das darf man aber nicht überbewerten, Eppendorf war einfach deutlich weiter als wir“, so TuS-Trainer Julian Zimmer.

Gegen den Tabellendritten aus der Parallelstaffel kassierten die Wittener schon nach zehn Minuten den ersten Gegentreffer, das 0:2 fiel nach 27 Minuten. „Wir haben dann auch selbst ein Tor gemacht, das wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt“, so Zimmer, der sein Team nicht durchweg chancenlos sah.

Am Sonntag ist der TuS Stockum in Sprockhövel zu Gast

Im zweiten Abschnitt setzte es gleich das 0:3 (48.), die weiteren Treffer für SW Eppendorf fielen in der Schlussphase zum 5:0-Endstand. „Das Ergebnis fiel insgesamt um ein oder zwei Treffer zu hoch aus. Die Bochumer waren in diesem Spiel spritziger und einen Tick besser drauf als wir“, gab Zimmer zu Protokoll. Stockum hatte nur einen 13-köpfigen Kader zur Verfügung, der in dieser Konstellation auch noch nicht zusammengespielt hatte. Am Sonntag (15 Uhr) geht‘s zur TSG Sprockhövel II, am 4. Februar trifft man dann noch auf den FC Altenbochum II, ehe eine Woche später schon wieder die Punkterunde mit dem Derby daheim gegen die Bommeraner Reserve ansteht (11. Februar).

