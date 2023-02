Husemannhalle- Hallenfußball-Meisterschaft der A-Junioren

Die Mannschaften von TuS Stockum, in rot/weiß, und FSV Witten in schwarz/blau, kämpfen im Finalspiel gegeneinander bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball der A-Junioren am 19. Februar 2023 in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten. Der TuS Stockum behält in dem von Kampfeswillen und Aggression geprägten Spiel den kühleren Kopf, gewinnt mit 5:0 und ist somit neuer Stadtmeister. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

