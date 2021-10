TuS Stockum II schraubt weiter sein Torkonto hoch

Für den TuS Stockum II erzielte Andree Jungk (re., hier in einem Testspiel gegen Bommerns Florian Brommer) am Sonntag gleich vier Treffer im Derby gegen Rüdinghausen.

Witten. Sechstes Spiel, sechster Sieg: Der TuS Stockum II pflügt weiter souverän durch die B-Liga, hat nun schon 39 Treffer erzielt. Ruhrtal zeigt Moral.

Auch die Zweitvertretung von TuRa Rüdinghausen kann den TuS Stockum II in der B-Kreisliga nicht stoppen. Die Rot-Weißen setzen sich klar durch, Torjäger Andree Jungk langt im Derby gleich viermal hin. Die Ruhrtaler Reserve holt nach klarem Rückstand noch ein Remis, der TuS Heven II gibt seine Führung noch aus der Hand und verschenkt zwei Zähler.

TuS Heven II – SV Langendreer 04 II 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 Fatih Kaz (25.), 1:1 Jean-Luc Schoska (45.), 2:1 Nils Kathagen (61.), 2:2 Fatih Kaz (82.)

Der TuS Heven ging leicht favorisiert ins Spiel gegen den SV Langendreer 04 II, geriet aber nach 25 Minuten in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gastgebern der Ausgleich, und nach Wiederanpfiff konnte man das Spiel sogar drehen. Es gelang allerdings nicht, die Führung durch Nils Kathagen über die Zeit zu bringen, denn kurz vor Schluss erzielten die Gäste den erneuten Ausgleich.

SuS Wilhelmshöhe II – VfB Annen II 3:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 Luigi Vitale (46.), 2:0 Marius Schostok (77.), 3:0 Philip Menz (90.), 3:1 Jonas Harder (90.)

Nach starkem Saisonstart mussten die Annener gegen Wilhelmshöhe eine erneute Niederlage hinnehmen. Nach einer chancenarmen und torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber besser aus der Kabine und erzielten unmittelbar nach Wiederanpfiff die Führung, erhöhten in der Schlussphase auf 2:0. In der Nachspielzeit sorgte man mit dem dritten Tor endgültig für die Entscheidung. Den Wittenern blieb danach nur noch der Anschlusstreffer in letzter Sekunde von Jonas Harder vergönnt.

TuS Stockum II – TuRa Rüdinghausen II 6:3 (2:2)

Torfolge: 1:0 Andree Jungk (3.), 2:0 Erik Mats Fraude (ET, 24.), 2:1 Stefan Trommeshauser (29.), 2:2 Jonah Bialowons (37.), 3:2 Andree Jungk (51.), 4:2 Yannik Grönheit (75.), 5:2 Andree Jungk (84.), 6:2 Andree Jungk (86.), 6:3 Patrick Gebhardt (90.)

Der TuS Stockum ist durch den Sieg gegen TuRa Rüdinghausen weiterhin ohne Punktverlust. Die Gastgeber gingen früh in Führung und erhöhten später auf 2:0, den Gästen gelang es aber noch vor der Halbzeit auszugleichen. In der zweiten Hälfte drehten die Stockumer - mit einem furiosen Andree Jungk (vier Treffer) noch mal richtig auf und schossen vier Tore, TuRa gelang in der Nachspielzeit nur noch der Treffer zum 3:6.

SF Schnee – RW Langendreer 0:1 (0:0)

Tor: 1:0 Ali Vandy Kallon (73.)

Gegen die favorisierten Gäste aus Bochum machten die Sportfreunde Schnee ein sehr gutes Spiel, hielten lange mit. Am Ende konnten sie dem Druck von Langendreer allerdings nicht standhalten. In der 73. Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand. Damit bleibt Schnee weiterhin sieglos und steht mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

FC Sandzak Hattingen – DjK TuS Ruhrtal Witten II 4:4 (2:1)

Torfolge: 1:0 Mithat Aydin (22.), 1:1 Eyad Alabbar (33.), 2:1 Mithat Aydin (43.), 3:1 Renat Arifovic (57.), 4:1 Enis Maksut (65.), 4:2 Irzan Avdulahi (71.), 4:3 Eyad Alabbar (82.), 4:4 Alessandro Barbano (89.)

Eine spektakuläre Aufholjagd gelang den Wittenern beim Auswärtsspiel gegen Sandzak Hattingen. Die Gäste glichen zunächst nach Rückstand aus, kassierten allerdings noch weitere drei Tore. In den letzten zwanzig Minuten drehte Ruhrtal noch einmal richtig auf, erzielte zunächst das 2:4 durch Irzan Avdulahi, in der Schlussphase trafen dann auch noch Eyad Alabbar und Alessandro Barbano zum umjubelten Ausgleich kurz vor dem Schlusspfiff.