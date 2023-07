TuS Stockum: „Goldjunge“ Nikita Prohorov sahnt bei DM ab

Dillingen. Bei der Jugend-DM im Gerätturnen ragt Nikita Prohorov (TuS Stockum) heraus. An welchen Geräten der Nationalkader-Athlet besonders glänzte.

Reichlich dekoriert kehrte Nikita Prohorov, größtes Turntalent in Reihen des TuS Stockum, von den Deutschen Meisterschaften der Schüler und Jugendturner aus Dillingen zurück. Die kleine Gruppe der mitgereisten Anhänger und Verwandten war begeistert von seinen Auftritten, die ihm gleich mehrere DM-Titel einbrachten.

In der Altersklasse der 15- und 16-Jährigen hatte Prohorov an drei Tagen ein umfangreiches Pflicht- und Kürprogramm sowie die Finalwettkämpfe zu absolvieren. Die Konkurrenz aus dem Bundesgebiet mit 25 Turnern war dabei gut besetzt. Seit dem letzten Jahr hat der junge Stockumer eine enorme körperliche Entwicklung durchgemacht, wie Cheftrainer Peter Dekowski mitteilte. Das hatte natürlich auch Konsequenzen für das Training mit vielen Umstellungen, aber auch Einschränkungen und Verletzungen, die den Weg erschwerten.

Wittener Turn-Ass setzt sich im Mehrkampf deutlich durch

In Dillingen jedoch war Nikita Prohorov auf den Punkt topfit und bestens vorbereitet. Ebenso wie sein Turnfreund Florian Grela, ebenfalls AK 15/16 und deutscher Vizemeister des vorigen Jahres, nahm er die Titelkämpfe in Angriff. In der Pflicht an den sechs Geräten wartete der Stockumer mit Top-Leistungen auf - vor allem am Boden, an den Ringen und am Reck. Damit setzte er sich an die Spitze mit 55,475 Punkten, das brachte ihm Titel Nummer eins vor dem Stuttgarter Maximilian Glaeser (54,20). Florian Grela hatte indes einige Probleme und kam auf den unbefriedigenden fünften Rang (51,60).

Am zweiten Tag der DM war das Kür-Programm mit erhöhten Anforderungen und Schwierigkeiten gefordert. Hier wurden auch die Geräte für die Einzel-Finals für die jeweils sechs besten Turner festgelegt. Nikita Prohorov und sein Trainer Shalva Dalakishivili gingen noch einmal hochmotiviert an die sechs olympischen Geräte, Fans und Eltern wurden nicht enttäuscht.

Bundestrainer Milbradt gefallen die Vorstellungen des Stockumers

Mit weiteren Top-Leistungen am Boden, an den Ringen und am Barren, wo es jeweils 13 Punkte gab, setzte sich Nikita Prohorov mit 74,45 Punkten (129,925 Pkt. im Mehrkampf) deutlich von der Konkurrenz ab. Silber ging an den Stuttgarter Maximilian Glaeser (126,75), Bronze an den Vinnhorster Vladyslav Rozhkov (125,85). Florian Grela vom TZ Bochum/Witten konnte verletzungsbedingt nur sehr eingeschränkt turnen, brachte es auf 121,60 Punkte - immerhin noch Platz fünf.

Der Medaillenregen für Nikita Prohorov war damit noch nicht beendet. Am dritten Tag der DM landete der Stockumer Jugendturner mit konzentrierten Übungen mehrfach auf dem Siegerpodest. Am Boden (12,40 Punkte) und am Seitpferd (12,00) gewann er jeweils Gold, Silber gab’s an den Ringen (12,70) und obendrein zweimal Bronze am Barren und am Reck (12,55 bzw. 11,30 Pkt.). Das überzeugte natürlich auch Bundestrainer Jens Milbradt.



Prohorovs Clubtrainer Shalva Dalakishvili war mit dieser Ausbeute mehr als zufrieden und kann nun seinen verdienten Urlaub genießen. Zu erwähnen ist noch, dass Florian Grela Silber am Sprungtisch (12,45) holte und Nathan Skulkin (AK 13/14) Platz 14 im Mehrkampf belegte mit 118,050 Punkten. Er wurde für seine gute Leistung mit Bronze im Ringe-Finale belohnt.

