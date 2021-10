TuS Ruhrtal löst TuRa Rüdinghausen an der Spitze ab

„Hey, schon gesehen? Wir sind wieder auf Platz eins!“ Maik Knapp, Trainer der DJK TuS Ruhrtal, hat mit seinem Team in Wiemelhausen gewonnen, zieht an den Rüdinghausern vorbei, die in Hattingen patzten.

Witten. Erneuter Wachwechsel in der A-Kreisliga: TuRa Rüdinghausen verliert bei Hedefspor Hattingen, gibt Platz eins wieder an die DJK TuS Ruhrtal ab.

Der Türkische SV bekam in Langendreerholz eine herbe Klatsche, die zweite Mannschaft des SV Bommern verlor in einem verrückten Spiel knapp, die DJK TuS Ruhrtal eroberte sich die Tabellenführung in Bochum zurück.

Conc. Wiemelhausen II – DJK TuS Ruhrtal 0:2 (0:0). Mit personellen Problemen reiste Ruhrtal an. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war Ruhrtal-Coach Maik Knapp mit der spielerischen Leistung unzufrieden: „Wir haben in der Halbzeit klar und deutlich besprochen, was wir besser machen wollen.“ In Hälfte profitierte man dann von einem Eigentor der Platzherren (56.) und legte nur drei Minuten später per Standard durch Mark Heinrich das 2:0 nach. In der 75. Minute erhielt Justin Musial nach taktischem Foul einen Platzverweis. „Wir haben zwar einige Chancen herausgespielt, aber das war trotzdem nicht gut. Wir haben aber gut gekämpft und drei Punkte geholt. Trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment für die kämpferische Leistung machen, solche Spiele sind eben auch mal dabei.“

VfB Langendreerholz – Türkischer SV 8:0 (5:0). Die Mannschaft von Admir Tumbul wollte nach den letzten sieglosen Spielen endlich mal wieder gewinnen, der Plan ging allerdings nicht auf. Ganz im Gegenteil: Von Beginn an waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, den Wittenern gelang trotz personell besserer Lage kaum etwas. Nach zwölf Minuten gingen die Bochumer in Führung und erhöhten nur vier Minuten später auf 2:0. Vor der Halbzeit trafen die Hausherren noch weitere drei Mal, die Gäste hatten nichts entgegenzusetzen. Auch in der zweiten Hälfte schoss Langendreerholz weitere Tore, so dass die Wittener mit 0:8 verloren.

SV Bommern II – Amac Spor Dahlhausen 3:5 (1:2). In einer spektakulären Partie musste sich der SVB geschlagen geben. Dabei gingen die Gastgeber bereits nach fünf Minuten durch Daniel Bocian (Bild) in Front, kassierten aber nur wenig später den Ausgleich (12.). In der 21. Minute gerieten die Bommeraner in Rückstand, drehten die Partie in der zweiten Halbzeit allerdings per Doppelschlag durch Moritz Koch und André Guca (56., 58.). Die Führung hielt jedoch erneut nur kurz, da die Gäste noch mal aufdrehten und das Spiel erneut drehten (68., 76.). In der Nachspielzeit machten die Bochumer endgültig den Deckel drauf.

Hedefspor Hattingen - TuRa Rüdinghausen 2:1 (1:1). Nach einigen Abstimmungsproblemen kam TuRa besser in die Partie. Aber auch die Gastgeber spielten munter nach vorne, erzielten so die 1:0-Führung (20.). Zehn Minuten nach dem Treffer flog Fabian Deppe nach Bemerkung gegenüber dem Schiedsrichter vom Platz und schwächte damit sein Team. Trotz Unterzahl machten die Gäste gut mit und egalisierten durch Finn Schubert (42.). Kurz nach Wiederbeginn sah auch Joker Sascha Müller wegen Nachtretens Rot. Ärgerlich: Die Wittener fingen sich in der Nachspielzeit nach einer Ecke noch das 1:2. „Kämpferisch kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gespielt“, so TuRa-Coach Sven Bock.