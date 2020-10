TuS Ruhrtal beklagt zwei Platzverweise und ein spätes Remis

Einen extrem bitteren Sonntagnachmittag erlebte Trainer Maik Knapp mit seiner DJK TuS Ruhrtal Mannschaft gegen den SV Langendreer 04. Trotz einer 2:0-Führung reichte es nur zu einem 3:3 (2:0).

Die Gastgeber legten gut los, waren gleich das bessere Team. Chancen gab’s einige, aber zunächst nichts Zählbares. In der 31. Minute kombinierten sich die Ruhrtaler dann gut über die Seite durch - in der Mitte stand Jean-Pierre Gögge frei, der das 1:0 erzielte. Die Knapp-Elf war immer ein Stück hartnäckiger und aggressiver als die Bochumer und schaffte es, Bälle zu halten und die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen.

Fitim Peci trifft im idealen Moment zum 2:0 für TuS Ruhrtal

Langendreer kam danach besser in die Partie, war im Abschluss aber zu harmlos. Kurz vor der Halbzeit dann der zweite Streich der Platzherren durch Fitim Peci (45.) - gerade in der Phase, in der Langendreer aufdrehte. Einen besseren Zeitpunkt hätte sich die Mannschaft von Trainer Maik Knapp nicht aussuchen können.

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie deutlich hitziger, mit vielen kleinen Fouls. Langendreer 04 übernahm nun das Kommando, weil Ruhrtal merklich einen Gang zurückschaltete. Folgerichtig verkürzten die Bochumer in der 63. Minute zum 1:2 und schafften wenig später sogar den 2:2-Ausgleich. Die Knapp-Elf machte sich das Leben selbst schwer - auch, weil Tom-Pierre Hofmann Gelb-Rot sieht (71.). In Unterzahl aber dreht Ruhrtal noch mal auf. In der 88. Minute gelingt der vermeintliche Siegtreffer zum 3:2 durch Metehan Deniz.

Gelb-Rot gegen Walter, Wojtakowski trifft ins falsche Tor

Doch kurz danach flog auch Jan-Hendrik Walter vom Platz, und durch den zunehmenden Druck von Langendreer 04 produzierten die Gastgeber unnötige Fehler. Aus einer Standardsituation entsprang der späte Ausgleich: TuS-Akteur Dennis Wojtakowski wollte klären, traf allerdings ins eigene Tor. Trainer Knapp war nach dem Spiel bedient: „Das ist natürlich unglaublich bitter, wenn du in doppelter Unterzahl sogar nochmals in Führung gehst, aber doch nur einen Punkt mitnimmst. Aufgrund der Unterzahl gegen einen guten Gegner ist das Unentschieden aber gerecht.“

Torfolge: 1:0 Gögge (31.), 2:0 Peci (45.), 2:1 (63.), 2:2 (69.), 3:2 Deniz (88.), 3:3 (90., Eigentor).