Sprockhövel. Beim Turnier um den WAZ-Pokal in Sprockhövel scheitern der TuS Heven und der TuS Ruhrtal in der Vorrunde. Am Sonntag ist nur noch Herbede dabei.

TuS Heven und TuS Ruhrtal scheitern jeweils kläglich

Wenn es am Sonntag ans Eingemachte geht beim 31. Hallenturnier um den WAZ-Pokal bei der TSG Sprockhövel, dann ist von den vier gestarteten Wittener Mannschaften nur noch der SV Herbede dabei. Am zweiten Vorrundentag flogen sowohl der TuS Heven als auch die DJK TuS Ruhrtal ‘raus. Die Herbeder hatten ihr Zwischenrunden-Ticket schon am Freitag gelöst.

Zumindest eine Chance aufs Weiterkommen hatte sich auch Bezirksligist TuS Heven 09 ausgerechnet, der erstmals in Sprockhövel teilnahm. Trainer Thorsten Kastner allerdings konnte auf einen Großteil seiner besten Akteure nicht zurückgreifen. Ein Spieler wird vorerst gar nicht mehr für die Wittener auflaufen, denn Mittelfeldmann Hari Coric nahm ein Angebot des Landesligisten SpVg. Hagen 11 an, wechselt noch in der Winterpause in die Volmestadt. „Das ist für uns natürlich nicht so erfreulich, aber das Angebot konnte Hari wohl kaum ausschlagen“, so Kastner.

Lediglich ein Sieg für den TuS Heven in der Vorrunde

In der Vorrunde des WAZ-Pokals starteten die Hevener denkbar ungünstig, denn gegen die A-Liga-Reserve des SC Obersprockhövel setzte es eine 1:2-Niederlage, die ziemlich unnötig war. Denn nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Gökhan Yaman fing sich der TuS Heven ein zweites Gegentor, bei dem Torhüter Hendrik Emberger seinen Kasten zeitweilig verlassen hatte. Zwar folgte im Anschluss ein 3:2-Erfolg über den Hiddinghauser FV (Tore: Tolga Dilek/2, Yaman), doch nach der 1:2-Pleite gegen die SpVg. Linderhausen (Tor: Marc Michel) waren die Zwischenrunden-Chancen dahin. Zum Abschluss gab’s ein 3:3 gegen den FC Wetter, bei dem Farset Kaedi und Sven Türker trafen, zudem profitierte man von einem Eigentor des FC Wetter. Mit vier Punkten belegte Heven nur Rang drei in der Gruppe.

Für Muhammed Özer (re.) und die DJK TuS Ruhrtal war das Turnier schon nach der Vorrunde ohne Sieg beendet. Foto: Biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Auch die DJK TuS Ruhrtal bekleckerte sich mit einem ersatzgeschwächten Team nicht gerade mit Ruhm bei ihrem ersten Halleneinsatz in diesem Fußballwinter. Die Mannschaft von Trainer Maik Knapp, in der erstmals auch Neuerwerbung Fitim Peci (vom Ligarivalen Türkischer SV) antrat, schaffte in ihrer ersten Partie nur ein fades 0:0 gegen Hedefspor Hattingen. Gegen BW Voerde setzte es dann gar eine bittere 0:4-Niederlage. Gegen den Oberligisten TSG Sprockhövel gelang durch David Kotlarz wenigstens das erste Tor - beim 1:4 zogen sich die Knapp-Schützlinge ganz ordentlich aus der Affäre. Die letzte Partie verloren die Wittener dann mit 2:3 gegen den SuS Niederbonsfeld (Tore: Kotlarz, Stephan Engel). Mit lediglich einem Zähler beendete die DJK TuS Ruhrtal die Vorrunde als Vierter und Vorletzter ihrer Gruppe.

SV Herbede startet am Sonntag gegen Mitfavorit SG Welper

In der Zwischenrunde, die am Sonntag um 16 Uhr in der Glückaufhalle beginnt, bekommt es A-Kreisligist SV Herbede zum Auftakt mit der SG Welper, dann noch mit dem SuS Niederbonsfeld (17 Uhr) und der SpVg. Linderhausen (18.30 Uhr) zu tun. In der anderen Gruppe treffen kurioserweise die beiden Mannschaften von Ausrichter TSG Sprockhövel auf die beiden Teams von Ortsnachbar SC Obersprockhövel. Die Finalspiele sind ab 19.15 Uhr vorgesehen.