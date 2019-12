TuS Heven und die kürzeste Kabinenansprache der Welt

Der TuS Heven hat sich am letzten Wochenende mit dem 3:2-Erfolg bei der SG Welper zurück in den Kreis der Titelkandidaten geschossen. Nun soll diese Position am Sonntag um 14.30 Uhr mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel 04/12 untermauert werden.

Die Hevener können sich noch sehr gut ans Hinspiel erinnern, denn da wurden sie in Wanne-Eickel mit 1:6 regelrecht abgefertigt. Damals waren die Hevener zu übermütig in die Partie gegangen und mussten die schmerzhaften Lehren für diese Einstellung hinnehmen. Zudem stand der TuS plötzlich mit zwei Niederlagen da, und hatte Punkte abgegeben, die man heute dringend bräuchte.

Co-Trainer Marc Mündelein sagt daher: „Das wird wohl die kürzeste Kabinenansprache der Welt, denn zum Spiel am Sonntag gibt es nur ganz wenig zu sagen.“ Die Ausgangslage gegen den Tabellenzwölften sollte allen Spielern klar sein: „Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der hat den Knall nicht gehört.“ Nur noch vier Punkte trennen die Hevener vom Tabellenführer Welper, dazwischen liegen noch SW Wattenscheid und der FC Altenbochum. Alle diese drei Mannschaften haben lösbare Aufgaben vor der Brust, doch für den Fall einer Überraschung sollte der TuS Heven gewappnet sein.

Heven fast in Bestbesetzung

Die Gastgeber können gegen den Tabellenzwölften am heimischen Haldenweg fast in Bestbesetzung antreten. Lediglich Nikolai Nehlson wird nicht dabei sein. Der Stürmer hatte in der Begegnung gegen den SC Weitmar einen Schlag auf die Wade bekommen, und der daraus resultierende Bluterguss hält sich weiterhin hartnäckig. Daher ist die Elf von Thorsten Kastner in dieser Partie der ganz klare Favorit.