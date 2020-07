TuS Heven trauert um Uwe Haja

Heven. Der ehemalige Abteilungsleiter des Fußball-Bezirksligisten ist verstorben

Traurige Nachrichten beim TuS Heven. Der ehemalige Abteilungsleiter Uwe Haja ist verstorben.

„Leider ging Uwe viel zu früh. Wer Uwe kannte wusste, dass sein Herz für den TuS Heven schlug, er war damals Abteilungsleiter mit Leib und Seele“, so ein Nachruf des TuS Heven. Und weiter: „Weiterhin begeisterte er jahrzehntelang bei den Alten Herren als Stimmungskanone bei Feiern wie Karneval und unzähligen Partys. Nicht umsonst wurde er der „DJ Ötzi“ vom Haldenweg genannt. In seiner Gruppe „Die echten 3 Freunde“ brillierte er als Sänger und Anheizer. Ein Typ geht von uns, aber ein Freund bleibt in unseren Herzen. Der TuS und nicht nur der, verliert eine große Persönlichkeit und eine treue Seele.“