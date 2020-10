TuS Heven plagt vor Partie gegen Union Bergen Personalnot

Tus Heven vs RW Germania Dortmund

Laurenz Wassinger, Nr. 10 + Marc-André Michel von TuS Heven in blauweiß spielen gegen RW Germania Dortmund in weiß in der Fußball Testbegegnung auf dem Sportplatz am Haldenweg in Witten am Sonntag, 23. August 2020 Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services