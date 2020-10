Jetzt hat es einen der großen Meisterschafts-Favoriten doch schon früh erwischt. Der mit drei furiosen Siegen so eindrucksvoll gestartete TuS Heven 09 fing sich am Sonntag eine durchaus verdiente 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den forschen Neuling SC Union Bergen ein. Weil die Wittener über weite Strecken überhaupt keine Einstellung zu dieser Partie fanden, in den Zweikämpfen wie abwesend wirkten und ohne einige ihrer Stammkräfte vor allem in der Zentrale große Defizite offenbarten.

„Gerade Demir Tumbul hat uns an allen Ecken und Enden gefehlt“, gab

nach der Begegnung Trainer Thorsten Kastner nach der Begegnung Trainer Thorsten Kastner Der TuS Heven ließ den Hernern von SG Herne 70 keine Chance: 6:0 hieß es nach 90 Minuten auf dem Sportplatz Heven in Witten. Foto: Alexa Kuszlik

zu. Der Mittelfeldmann aber saß mit einem eingeklemmten Halswirbelnerv draußen und musste mit ansehen, wie seine Mannschaft schon nach fünf Minuten in Rückstand geriet. Einen Union-Eckball von der linken Seite verlängerte TuS-Innenverteidiger Marvin Schöppner unglücklich ins lange Eck - auch Keeper Kevin Wirges sah da nicht gut aus, die Absprache mit seinem Defensivmann war bei diesem 0:1 eine glatte Sechs.

Fehlende Leistungsträger des TuS Heven nicht zu ersetzen

Hevens Trainerduo hatte vorab sogar noch vor den sehr früh attackierenden Bergenern gewarnt, doch immer wieder leisteten sich die Blau-Weißen fatale Fehlpässe. Insgesamt wirkte der TuS Heven rätselhaft lethargisch. „Ich weiß auch nicht, was mit der Mannschaft los ist“, grübelte schon frühzeitig Co-Trainer Nikolai Nehlson. Selbst als sich die Gastgeber ein paar gute Chancen erspielten, waren sie nicht konsequent bei der Sache. Pech hatte Kaan Cosgun, dessen Flankenversuch eine andere Flugbahn nahm und die Latte touchierte (19.). Dann tankte sich Christoph Rölleke rechts durch, doch sein präzises Zuspiel schubste Laurenz Wassinger neben den Kasten (27.). Auch ein Kopfball von Marcel Herrmann, wieder nach Rölleke-Vorarbeit, segelte neben das Tor (32.).

Ziemlich angefressen ob der Leistung seiner Elf: Thorsten Kastner, Trainer des TuS Heven. Auch einige Entscheidungen des Unparteiischen fanden nicht seine Zustimmung. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Bochumer um den Ex-Herbeder Timo Wnuk machten es da schon besser, hatten bei ihrem zweiten Treffer allerdings wieder die Hilfe von Kevin Wirges auf ihrer Seite. Ein tückischer Freistoß von Mohammed Ergün flog von der linken Seite ins lange Eck - 0:2 (38.). „Fünf Jahre passiert mir sowas nicht, und dann zweimal in einem Spiel“, ärgerte sich Wirges maßlos. Kurz vor der Pause hatte er Glück, als nach einem Schöppner-Patzer Moreno Matz eine Großchance ausließ.

Marcel Herrmann vergibt Ausgleichschance aus kürzester Distanz

TuS-Coach Kastner reagierte, brachte Emre Karakurt für Marc Michel, der im Mittelfeld enttäuschte. Doch auch der neue Mann war keine Bereicherung, wirkte vor allem läuferisch überfordert. Lange tat sich Heven schwer, überhaupt zwingende Chancen zu kreieren. Eine Viertelstunde vor Schluss jagte dann Wassinger den Ball über die Latte (76.). Kurz darauf hatte Marcel Herrmann eine Doppelchance, traf nur den Außenpfosten (81.). Zwei Minuten später klappte es dann endlich: Wassinger vollendete nach Vorlage von Yannik Kellner zum 1:2 (83.). Selbst die Chance zum Ausgleich war da, doch nach Wassinger-Querpass drosch Herrmann den Ball aus zwei Metern über das Tor (89.). Heven warf alles nach vorn, auch Kevin Wirges stürmte bei einem Eckball mit - Union Bergen nutzte die Chance per Konter von Matz, den Adi Witt nicht entscheidend stören konnte, zum 1:3 (90.+2). Am Donnerstag (8. Oktober, 19.30 Uhr) holen die Hevener ihre Partie beim SV Phönix Bochum nach, der am Sonntag beim Spitzenreiter FC Altenbochum mit 1:5 baden ging.

TuS: Wirges; Rölleke, Kasumi, Schöppner, Witt, Dilek, Wassinger, Kellner, Michel (46. Karakurt), Cosgun (61. Türker), Herrmann. Torfolge: 0:1 (5., Eigentor), 0:2 Ergün (37.), 1:2 Wassinger (83.), 1:3 Matz (90.+2).