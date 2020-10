TuS Heven fährt mit Mini-Kader zum Nachholspiel

Positive Signale vernahm Trainer Thorsten Kastner trotz der überraschenden 1:3-Pleite seines TuS Heven 09 gegen Union Bergen aus dem Kreis seiner Mannschaft. „Die Spieler haben sich sehr selbstkritisch gezeigt. Alle wissen, dass es so nicht geht“, so der TuS-Coach, dessen Team am Donnerstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel beim SV Phönix Bochum die Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat.

„Wenn man noch mal darüber nachdenkt: Bergen hat dreimal auf unser Tor geschossen, wir bekommen aber zwei Gegentreffer durch Standards - ein Eigentor und einen Torwartfehler“, so Kastner. Insgesamt habe sein Team wie in den bisherigen Partien in der Defensive einen stabileren Eindruck gemacht als im Vorjahr. „Da haben wir uns schon verbessert, das muss man ganz klar sagen.“ Obwohl zuletzt mit dem routinierten Verteidiger Tim Dosedal sowie den beiden Mittelfeld-Abräumern Demir Tumbul und Altan Sapkayali drei ganz wichtige Akteure fehlten.

Staffelleiter weist Wunsch des TuS Heven nach Verlegung zurück

Womit das größte Problem der Hevener vor dem Phönix-Spiel schon benannt ist, denn diese Spieler stehen auch weiterhin nicht zur Verfügung. Obendrein stehen auch Kevin Wrede, Marc Michel, Edward Tabi und Hakan Osma nicht zur Verfügung. Darüber hinaus hat sich Kevin Wirges in den Urlaub verabschiedet, so dass am Donnerstag Kevin Hennig (der am Wochenende einen Elfmeter im Spiel der B-Liga-Reserve parierte) im TuS-Kasten übernehmen wird.

„Wir fahren mit nur 13 Spielern nach Bochum. Dennoch erwarte ich eine Reaktion“, so Thorsten Kastner. Man hatte höflich beim Staffelleiter wegen einer Verlegung angefragt, der aber ließ überhaupt nicht mit sich reden, was im Hevener Lager gar nicht gut ankam. „Wir müssen die Situation jetzt eben so annehmen und das Beste daraus machen“, sagt der TuS-Coach. Immerhin ist Hari Coric wieder mit an Bord, hat gleich gute Chancen auf einen Platz in der ersten Elf. Gastgeber Phönix Bochum hat bislang erst drei Punkte auf dem Konto, verlor zuletzt mit 1:5 beim FC Altenbochum.