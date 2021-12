TuS Bommerns Talente schielen auf Rang drei in der Oberliga

Witten. Die C-Jugend des TuS Bommern hatte in der Oberliga keine Probleme mit den SGSH Dragons. Zwei Spiele sind es dieses Jahr noch – mit einem Ziel.

Es war eine klare Angelegenheit für die männliche C-Jugend des TuS Bommern in der Oberliga gegen die SGSH Dragons. Von Anfang an dominierten die Talente vom Bommerfelder Ring die Partie, die am Ende mit 51:18 (27:11 zur Pause) an die Wittener ging.

Vorne wurden die Chancen effektiv genutzt, hinten ließ man in der ersten Halbzeit noch etwas zu viel zu, dies änderte sich aber im zweiten Durchgang, was TuS Trainer Maurice Abstins sehr freute. „Die Jungs haben ein enormes Pensum an den Tag gelegt, hinten wurde um jeden Ball gefightet und vorne waren wir endlich mal 50 Minuten lang konzentriert und fokussiert, Ein Riesen-Lob an meine Mannschaft“, so Abstins.

TuS Bommern hat noch zwei Spiele in diesem Jahr

Jetzt geht es noch in diesem Jahr gegen Eintracht Hagen und die Menden Sauerland Wölfe, in diesen beiden Spielen wird es um den Einzug in die Oberliga Endrunde gehen. „Die Punkte für die Platzierungsrunde haben wir, jetzt wollen wir aber auch den dritten Platz zurück erobern“, hofft Abstins.

