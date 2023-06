TuS Bommerns Handballtage: Namhafte Teams kommen zu Gast

Bommern. Am Wochenende steht der TuS Bommern im Fokus des Jugendhandballs. Unter anderem sind Borussia Dortmund und Tusem Essen zu Gast. So ist der Plan.

Wenn man die Liste der Teilnehmer an den „Handballtagen“ beim TuS Bommern (17./18. Juni) so durchliest, dann lässt sich so einiges erwarten, was der talentierte Nachwuchs da aufs Spielfeld im Sportzentrum am Bommerfelder Ring zaubern wird.

Die Organisatoren der Wittener um Maurice Abstins und Jörg Gerhold sind froh, wieder ein so hochkarätiges Event präsentieren zu können.

„In erster Linie geht es uns ja darum, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ein so stark besetztes Turnier spielen zu können. Während der schwierigen Coronazeit waren es ja vor allem unsere Talente, die unter den fehlenden Wettbewerben zu leiden hatten“, sagt Maurice Abstins.

TuS Bommern: Am Samstag spielt die D- und die B-Jugend

Zu den Wettbewerben im Einzelnen: Am Samstag starten die Bommeraner Handballtage um 9.30 Uhr mit einem Turnier der D-Jugendlichen. Neben den Gastgebern sind der VfL Eintracht Hagen, der VfL Gladbeck, der Bergische HC und die HSG Eagles Niederrhein vertreten – gespielt wird nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ über jeweils einmal 17 Minuten.

Den wohl hochkarätigsten sportlichen Vergleich darf man bei den B-Jugendlichen erwarten. Hier sind ab 14.15 Uhr sechs Mannschaften im Einsatz, die ebenfalls einmal gegen jeden Kontrahenten anzutreten haben. Der TuS Bommern nimmt es hier mit Top-Teams wie Tusem Essen, dem VfL Eintracht Hagen, dem ASV Hamm Westfalen, dem TV Aldekerk sowie dem JSG ELE Junior Team aus Gladbeck auf.

Sonntag ist Borussia Dortmund bei der weiblichen C-Jugend dabei

Fortgesetzt werden die Bommeraner Handballtage am Sonntag, dann sind ab 9.15 Uhr sechs Teams der weiblichen C-Jugend am Ball. Der Auftakt wird dabei gleich namhaft: Borussia Dortmund trifft auf die JSG HLZ Ahlen. Weiterhin gehören zum Feld der SV Teutonia Riemke, der VfL Herford, der VfL Eintracht Mettingen und natürlich die Gastgeberinnen aus Witten.

Das größte Starterfeld mit insgesamt sieben Teams gibt es zum Abschluss bei den C-Jungen, die ab 14.15 Uhr zu ihrem Recht kommen. Teilnehmer: JSG LIT aus Ostwestfalen, TV Aldekerk, VfL Eintracht Hagen, HSG Eagles Niederrhein, Tusem Essen, JSG Bonn und natürlich der TuS Bommern. Die letzte Partie (jeweils über einmal 14 Minuten) soll gegen kurz vor 20 Uhr vorüber sein.

„Unsere Mannschaften werden sich da bestimmt ordentlich strecken müssen – aber das ist sicher eine schöne Herausforderung“, sagt Maurice Abstins. Der eng getaktete Zeitplan verspricht vor allem eines: ganz viel Handball, und der dürfte angesichts der Top-Teams durchaus ansehnlich werden. Bei den C- und B-Jungen wird im Übrigen schon mit Harz gespielt – „andernfalls hätten wir solche Vereine ja gar nicht hierher bekommen“, sagt der TuS-Mitarbeiter, der auf zahlreiche Fans hofft.

