TuS Bommern: Wie die Punktlandung zum Aufstieg gelingt

Bommern. Badminton-Landesligist TuS Bommern macht es gegen Hohenlimburg spannend. Wer den entscheidenden Punkt zum Titelgewinn einsackt.

Willkommen zurück in der Verbandsliga: Das Badminton-Team des TuS Bommern hat den direkten Wiederaufstieg durch ein Remis gegen den BC Hohenlimburg IV dingfest gemacht.

Ein leichtes Unterfangen war das für den Tabellenführer aus Witten, der noch einen Punkt zum Titelgewinn benötigte, aber keinesfalls. Der Tabellensechste, der noch um den Klassenerhalt kämpft, wehrte sich nach Kräften. Und nicht nur das: Nach den ersten drei Partien lag Hohenlimburg gar mit 3:0 in Führung. Die Gastgeber hatten ein paar Aufstellungsprobleme, mussten auf Steffen Sagert verzichten und konnten so kein zweites Herrendoppel stellen.



TuS Bommern entscheidet einmal mehr alle Herreneinzel für sich

Doch die Qualität in den Einzeln machte einmal mehr den Unterschied: Fabian Liu, Simon Schreiner und Daniel Skoczowsky gewannen jeweils ohne Satzverlust. Das so wichtige TuS-Remis sicherte allerdings erst das abschließende Mixed mit Fabian Liu und Stamena Boka Batakoa, das über drei Sätze ging und längst kein Selbstläufer war.

Schon im Doppel mit Keochay Liu (1:2) musste Boka Batakoa über die volle Distanz gehen. Als der Punkt zum 21:17 im letzten Mixed-Satz dann aber eingetütet war, durften die Bommeraner (24:2-Punkte) den vorzeitigen Aufstieg in die Verbandsliga als Meister vor Saxonia Dortmund ausgiebig feiern.

TuS: (HD) Schreiner/Skoczowsky 17:21, 20:22; 2. Doppel kampflos 0:2; (DD) Boka Batakoa/Liu 16:21, 21:19, 19:21; (HE) Fabian Liu 21:15, 21:17; Simon Schreiner 21:10, 21:4; Daniel Skoczowsky 21:12, 21:13; (DE) Keochay Liu 14:21, 10:21; (Mixed) Liu/Boka Batakoa 21:16, 14:21, 21:17.



Bezirksliga-Team benötigt noch einen Sieg zum Aufstieg

Durch einen 5:3-Erfolg beim WMTV Solingen III ist auch die Zweitvertretung weiterhin schnurstracks auf dem Weg zum Titelgewinn. Der Bezirksligist profitierte in der Klingenstadt davon, dass die Gastgeber das zweite Herrendoppel und zwei Herreneinzel abschenkten. Zudem gewannen Jan Kempener (2:0) und das Mixed mit Alban Pröll und Sara Behrend (2:1). Gegen den Vorletzten BC Hiddinghausen muss am Samstag (18 Uhr; SuFz Bommern) ein Sieg her, dann ist der Landesliga-Aufstieg perfekt.

