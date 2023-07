TuS Bommern vor dem Start: So plant Krefter die Vorbereitung

Nils Krefter und der TuS Bommern starten am 26. August in die Oberliga-Saison – kommende Woche beginnt die Team-Vorbereitung.

Witten. Rund sechs Wochen Mannschaftstraining reichen Nils Krefter in der Oberliga-Vorbereitung – in dieser Zeit ist das Programm aber straff.

Die Saisonvorbereitung des Handball-Oberlisten TuS Bommern befindet sich momentan im tiefsten Sommerloch. Erst am kommenden Montag wird Nils Krefter seine Mannschaft wieder zu einem gemeinsamen Training treffen. Der Trainer ist selber noch im Urlaub, hat seinen Spielern aber einen kleinen Hausaufgabenzettel mitgegeben. In den ersten beiden Juliwochen sollten sie mindestens viermal 5000 Meter laufen, um nicht ganz einzurosten.

Das erste Trainingsspiel absolvieren die Bommeraner am Samstag, 29. Juli im heimischen Sportzentrum gegen den Verbandsligisten TuS Volmetal. Es folgt eine Woche später geschäftiges Wochenende mit einem Heimspiel gegen den Essener Oberligisten SG Überruhr (Do. 3. August, 20.3o Uhr), einem Auswärtsspiel beim OSC Dortmund (Fr., 4. August, 20 Uhr) und einem gemütlichen Ausklang beim Tennis und am Grill.

TuS Bommern: Kein Trainingslager in Herdecke

Bei einem Turnier in Remscheid (12./13. Aug) sollte die Krefter-Sieben so langsam in den Wettkampf-Modus kommen. Das geplante Trainingslager in Herdecke hat Nils Krefter aber abgesagt: „An dem Wochenende sind ja die Wittener Stadtmeisterschaften. Zudem habe ich dann für den Samstagabend, 19. August, auch noch ein Testspiel gegen Tusem II abgemacht.“

Das sollte dann reichen, um eine Woche später am Samstag, 26. August in die Saison einzusteigen. Um 19.30 Uhr heißt der der Gegner im heimischen Sportzentrum dann TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck.

