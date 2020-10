TuS Bommern verliert in der Schlussphase die Ordnung

Hagen. Eine klare Niederlage bezieht der TuS Bommern in Hohenlimburg. 45 Minuten lang ist man vom Ergebnis her gleichwertig. Dann geht’s bergab.

So viel hatten sie sich vorgenommen für dieses erste Punktspiel der neuen Verbandsliga-Saison, doch am Ende stand den Handballerinnen des TuS Bommern der Frust ins Gesicht geschrieben nach der 26:33 (12:14)-Niederlage bei der HSG Hohenlimburg.

Immerhin hatten sich die Grün-Weißen durchaus eine Chance ausgerechnet gegen das Ex-Team von Nina Hillebrecht. „Aber wir haben es nie geschafft, unser Spiel zu machen. Stattdessen haben wir uns den Stil von Hohenlimburg aufdrücken lassen“, so Trainerin Katja Niehörster. „Wir haben uns sehr schwer getan, auch in der Abwehr viel zu viel zugelassen.“ So fanden die Hagener Vorstädterinnen um Top-Spielerin Sarah Klonek (neun Tore) immer wieder Lücken im TuS-Verbund, die sie clever nutzten.

Josefine Bernstein beste Torschützin des TuS Bommern

Dennoch war die Begegnung über 45 Minuten ziemlich ausgeglichen. Beim 11:10 (23.) führten die Bommeraner Damen aber zum letzten Mal, warfen dann sechs Minuten kein Tor mehr und gingen mit einem 12:14 in die Pause.

Die vor allem vom Siebenmeterpunkt recht sichere Josefine Bernstein (acht Tore insgesamt) sowie Nina Hillebrecht (5) hielten ihr Team aber noch bis zum 15:16 (35.) und 18:19 (46.) im Spiel. „Danach hat Hohenlimburg eine Auszeit genommen und wir dachten, jetzt kippt das Spiel zu unseren Gunsten“, so Niehörster. Doch genau das Gegenteil war der Fall: Der TuS Bommern spielte nun teilweise vogelwild, fand den roten Faden überhaupt nicht mehr und musste die Gastgeberinnen ziehen lassen.

In der letzten Viertelstunde 14 Gegentore geschluckt

Bis auf 24:18 (50.) setzte sich die HSG Hohenlimburg komfortabel ab, wieder gelang den Wittenerinnen minutenlang kein Treffer. „Wir haben oft viel zu überhastet abgeschlossen und es dem Gegner so leicht gemacht“, sagte Niehörster. Allein in der letzten Viertelstunde fing sich der TuS Bommern 14 Gegentreffer, leistete sich nun Fehler zuhauf und war total aus dem Tritt. „Es bleibt einfach noch viel Luft nach oben“, so die Trainerin.

TuS: Grabe; Limberger, Menne, Nievel, Jedhoff, Schneider, Bernstein (8/4), Jörges (4), Köstler (2), Albus (3), Berger (1), Hillebrecht (5), Striebeck (3), Espelmann.