TuS Bommern: Verharztes Spielgerät bereitet Probleme

Hagen. Die C-Jugend des TuS Bommern verliert in der Oberliga ihre erste Partie. Der VfL Eintracht Hagen setzt auf ganz viel Harz am Ball - ein Vorteil.

Jetzt hat es auch die C-Jugendlichen des TuS Bommern erwischt. Beim VfL Eintracht Hagen verloren die Oberliga-Talente mit 14:21 (7:9), sie konnten dabei nicht an ihre vorherigen guten Leistungen anknüpfen.

„Wir hatten doch ein paar Probleme mehr mit dem verharzten Ball als befürchtet“, sagte TuS-Trainer Maurice Abstins. Zudem hatten sich die Hagener ganz gut auf Bommerns Hauptwerfer Semih Kilic eingestellt, der in der Qualirunde (14:8 für die Wittener) bester Akteur der Grün-Weißen war. So hieß es nach 20 Minuten 3:8 aus Bommeraner Sicht, ehe man besser in Tritt kam und auf 7:9 verkürzte.

Nach der Pause geht der Kontakt verloren

In der zweiten Hälfte legte Hagen nach dem 14:13 (38.) in dem hitzigen Spiel, in dem es eine Reihe von Zeitstrafen gab, noch eine Schüppe drauf, zog entscheidend auf 19:13 davon. „Wir waren dennoch nicht ganz unzufrieden, weil Hagen fast komplett mit Altjahrgängen spielt. Manchmal hat man eben solche Spiele, in denen nicht viel geht. Die Bälle sind ja teilweise diesmal auch meterweit am Tor vorbeigeflogen“, so Maurice Abstins, dessen Mannschaft nun am Sonntag (18 Uhr) in eigener Halle auf die SG Menden Sauerland Wölfe trifft, die zu den besten Teams Westfalens gezählt werden in dieser Altersklasse.

TuS: Pähler; Ottefülling, Jungermann (2), Thaler, Wieg, Stich, Schober (1), Noellen (5/4), Voss, Schemionek (2), Gottwald, Kilic (4), Wendt-Gomez.

