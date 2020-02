Lediglich eines der letzten sechs Pflichtspiele haben die Verbandsliga-Handballerinnen des TuS Bommern für sich entschieden. In der Abstiegszone wird es immer enger für das Team des Trainerduos Rolf Albus/Katja Niehörster - nur ein Zähler trennt die Wittenerinnen vom letzten Tabellenplatz. Zumal es am Samstag (17 Uhr) zum Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus geht, mit dem man schon in der Hinrunde unliebsame Erfahrungen gesammelt hat.

„Wir haben da sicher nichts zu verlieren und können ganz ohne Druck dort antreten“, sagt Trainerin Katja Niehörster vor der Reise ins Münsterland. Das deftige 29:39 im Hinspiel kam vor allem deshalb zustande, „weil wir mit der offenen Deckung von Kinderhaus überhaupt nicht zurecht gekommen sind.“ Diesmal wollen sich die Bommeranerinnen in der Defensive besser verkaufen gegen den Spitzenreiter und Titelfavoriten. Allerdings muss der TuS neben den Langzeitverletzten auch auf Nina Hillebrecht und Franziska Nievel verzichten, was die Angelegenheit gewiss nicht leichter macht.

Trainerduo Albus/Niehörster bleibt dem TuS Bommern erhalten

Was die Planungen für die neue Saison anbelangt - ganz gleich, in welcher Spielklasse -, so sind die Wittener auf einem guten Weg. „Wir benötigen derzeit in erster Linie nur noch Spielerinnen für die Rückraum-Mitte und die Rechtsaußen-Position“, sagt Damenwartin Miriam Wirges, die aktuell noch beim TuS am Kreis aushilft, in der neuen Saison aber definitiv auf die Tribüne wechseln möchte.

Weitere Personalentscheidungen sind beim TuS Bommern bereits gefallen. Das Trainergespann Albus/Niehörster wird seine Arbeit auch in der nächsten Spielzeit fortführen. Verlassen werden den Club Spielmacherin Nicole Schmidt, die es zu Oberligist SG ETSV Ruhrtal zieht, und Martha Wenzel (Ziel noch offen). Mit den derzeit verletzten Lisa Espelmann und Anna-Lena Schneider planen die Bommeraner ebenso wie mit Chantal Köstler, die sich aktuell noch auf Weltreise befindet.

Bislang steht mit Kreisläuferin Annika Albus (SG ETSV Ruhrtal), die sich unter der Woche einer Fußoperation unterzogen hat und dann eine längere Reha-Phase vor sich haben dürfte, erst ein externer Neuzugang fest. Im Gespräch sind die TuS-Verantwortlichen noch mit einigen weiteren Kandidatinnen - „da ist aber noch keine Entscheidung gefallen“, sagt Miriam Wirges.