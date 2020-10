TuS Bommern steckt zum Auftakt unnötige Heimpleite ein

Der Wunsch nach den ersten beiden Punkten in der Handball-Oberliga blieb am Samstagabend für den TuS Bommern unerfüllt. Daheim gegen den HSC Haltern-Sythen kassierte die Mannschaft von Trainer Dennis Wahlers (27) eine durchaus vermeidbare, am Ende jedoch nicht unverdiente 26:28 (13:15)-Niederlage. Die Rote Karte gegen Spielmacher Markus Schmitz 20 Minuten vor Schluss tat den Wittenern richtig weh.

„Danach hatten sie in der Rückraummitte keine wirkliche Option mehr“, stellte Halterns Trainer Gérard Siggemann in seiner Analyse nach der Partie fest. Bei zwei Mannschaften, die sich eigentlich auf Augenhöhe begegnen, entschieden am Samstagabend Kleinigkeiten. „Wir hatten eine Torhüterleistung, Bommern eher nicht“, verpackte Siggemann sein Lob an HSC-Schlussmann Daniel Lüger ganz nüchtern. In einigen wichtigen Situationen war der baumlange Keeper zur Stelle, wurde allerdings von den Bommeranern auch vor keine unlösbaren Aufgaben gestellt.

Abwehr des TuS Bommern bei einigen Würfen nicht auf der Höhe

Man merkte der Wahlers-Sieben durchaus an, dass sie bei ihrer Oberliga-Premiere mit einer gehörigen Portion Nervosität unterwegs war. Eine Vielzahl technischer Fehler begleitete den TuS Bommern schon in Abschnitt eins. So wurde aus einer 3:2-Führung und guten ersten Eindrücken bald ein 4:6, dann gar ein 7:10- und 7:12-Rückstand. TuS-Spielmacher Markus Schmitz, meist einer der gefährlichsten Schützen, fand nie so richtig zu seinem Rhythmus, wurde von der Halterner Deckung aber auch konsequent bearbeitet. Mit 10:15 (28.) lagen die Wittener hinten, hatten vor allem mit den gewitzten Abschlüssen von HSC-Regisseur Jan-Bernd Kruth ihre Probleme. „Die Schlagwürfe haben wir ganz schlecht verteidigt - dabei hatten wir das extra vorher noch angesprochen“, so TuS-Trainer Wahlers. Dennoch kam sein Team bis zur Pause noch auf 13:15 heran, zudem verlor Haltern-Sythen Tim Strotmann per Platzverweis nach einem Foul gegen den per Gegenstoß enteilten Felix Groß.

Der Schiedsrichter kannte kein Erbarmen: Die Rote Karte gab’s für Markus Schmitz (M.) vom TuS Bommern, nachdem er mit einem Siebenmeter-Nachwurf den Gästekeeper leicht im Gesicht traf. Foto: biene hagel / FUNKE Foto Services

Eine Rote Karte kassierten nach dem Wechsel auch die Bommeraner. Dabei hatten die Gastgeber zunächst zum 15:15 (33.) ausgeglichen, waren wieder voll im Spiel. Doch beim Stande von 17:19 (39.) vergab zunächst Felix Groß einen Gegenstoß, dann traf Markus Schmitz mit einem Siebenmeter-Nachwurf den Kopf von HSC-Torhüter Daniel Lüger. Nach kurzer Beratung zeigten die Unparteiischen Rot, ein herber Rückschlag für die Wittener.

Mehrfach eröffnet sich die Chance, näher heranzukommen

Die sich aber ‘reinknieten in die nun noch schwierigere Aufgabe, in der 45. Minute durch Felix Groß auf 20:21 verkürzten. „Aber in vielen Szenen waren wir einfach zu verbissen, haben es immer wieder mit der Brechstange versucht“, so Trainer Dennis Wahlers. Der zudem anmerkte, dass seine Mannschaft nicht mit dem gewohnten Tempospiel zur Sache ging.

Beim 22:24 (51.) hatte der Aufsteiger nochmals die Möglichkeit, sich die Chance auf die Wende zu erarbeiten. Doch Linkshänder Leon Fülber scheiterte abermals völlig frei an Lüger - kurz darauf warf Haltern-Sythen das 25. Tor, ließ Bommern nun nicht mehr an einer möglichen Punkteteilung schnuppern. Gegen die offene Manndeckung der Wittener brachte Julian Schriefs fünftes Tor (zum 28:25) die Entscheidung.

„Der Kampf war ja da, aber wir haben nicht konsequent genug gespielt“, so Dennis Wahlers. „Immer wieder wollten wir mit dem Kopf durch die Wand, haben viel zu früh abgeschlossen. Eigentlich haben wir die spielerischen Mittel, nur fehlte uns heute in vielen Situationen die Sicherheit“, so der Coach. Am kommenden Wochenende geht’s zum HTV Hemer, der am Samstagabend mit 23:26 beim FC Schalke 04 verlor. Weitere Ergebnisse: HC TuRa Bergkamen - Soester TV 26:27, SF Loxten - TuS Ferndorf II 26:29..

TuS: Beckmann, Uphues; Funke (2), Groß (6), Burbaum (1), Lindner (2), Polakovs (4), Vesper (3), Rasch-Blümel (n. e.), Tarlinski (3), Domanski (1), Schmitz (4/1), Fülber.

Spielfilm: 1:0, 3:2 (5.), 4:6 (10.), 7:9, 7:12 (20.), 9:14 (26.), 10:15, 13:15 (Halbzeit); 15:15 (33.), 15:18 (35.), 17:20, 20:21 (45.), 23:25 (54.), 25:28 (60.).