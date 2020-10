TuS Bommern peilt einen Platz im Mittelfeld an

Bommern. Mit einem Spiel in Hohenlimburg steigen die Damen des TuS Bommern in die Verbandsliga-Saison ein. Die Vorbereitung war aufschlussreich.

Das monatelange Vorgeplänkel ist nun vorüber, die Spielerinnen dürften drei Kreuze machen nach der längsten Vorbereitung ihrer Laufbahn. Am kommenden Wochenende startet die Handball-Saison 2020/21, und für die Verbandsliga-Damen des TuS Bommern steht gleich eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe bei der HSG Hohenlimburg (Sonntag, 15.15 Uhr) auf dem Programm.

„Wir sehen uns gut vorbereitet“, sagt TuS-Trainer Rolf Albus, der gemeinsam mit Katja Niehörster weiterhin die sportliche Verantwortung bei Bommerns Damen trägt. „Wir haben uns richtig gut verstärkt, sind vor allem im Rückraum und am Kreis gut aufgestellt“, so Albus. Zwar gab es neben einigen guten auch ein paar weniger erfreuliche Auftritte in den Testspielen - u. a. gegen den TV Wattenscheid -, doch das lieferte dem Trainerduo wichtige Hinweise für die Arbeit unter der Woche. „Es war gut, dass wir da Licht und Schatten gesehen haben. So konnten wir an den Defiziten arbeiten.“

Kreis und Rückraum beim TuS Bommern stark besetzt

Noch eine derart schwierige Spielzeit wie in der Saison 2019/20 wollen die TuS-Handballerinnen nicht erleben. „Wir sehen eigentlich schon eine realistische Chance, im Mittelfeld zu landen. Für uns sollte es vor allem darum gehen, so schnell wie möglich ein entsprechendes Punktepolster zu erspielen, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Albus.

Die Stimmung im Bommeraner Team jedenfalls sei prächtig, die Harmonie im Kader soll nun auch zu den entsprechenden Resultaten führen. Mit Anna-Lena Jörges, die nach längerer Pause wieder eingestiegen ist, hat der TuS Bommern eine gewitzte Spielmacherin mit Tordrang hinzugewonnen, am Kreis geben die von der SG ETSV Ruhrtal herübergewechselte Annika Albus und Chantal Köstler, die beide auch gute Abwehrspielerinnen sind, den Ton an. In der zweiten Reihe verfügt man über wurfgewaltige Spielerinnen wie Nina Hillebrecht, Josefine Bernstein oder Lena Berger, die aus ihrem Potenzial fraglos noch mehr machen könnte.

Am Sonntag reisen die Wittenerinnen durchaus selbstbewusst nach Hohenlimburg. Dort sollen die ersten beiden Punkte her. „Wir spielen da ganz klar auf Sieg. Hohenlimburg hat einen Umbruch hinter sich, da sind einige Leistungsträgerinnen gegangen“, so der Bommeraner Coach. Sein Team ist bis auf Torfrau Laura Biniasch (Fußverletzung) komplett.