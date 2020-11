„Der Handball muss präsent bleiben.“ Das ist die Botschaft, die vom jüngsten Staffeltag der Handball-Oberliga Westfalen ausgeht und die auch vom TuS Bommern voll und ganz unterstützt wird. Noch ist aber nicht entschieden, wie es weitergehen soll in der höchsten Spielklasse des Handball-Verbandes Westfalen (HVW), die Verantwortlichen des Verbandes wollen voraussichtlich im Dezember die Vereine dazu erneut befragen.

„Der Handball muss präsent bleiben.“ Das zentrale Anliegen des Verbandes unterschreibt man auch beim TuS Bommern - und ebenso, dass die Saison in jedem Fall zu Ende gespielt werden und dass es kein Jahr ohne Wertung geben solle. Allerdings hatte der Sportliche Leiter, Mathias Kilfitt, schon vor Wochen das Damoklesschwert eines drohenden Saisonabbruchs in seine Überlegungen mit einbezogen.

Bei Saisonabbruch droht Absprung von Sponsoren

Der HVW fasste jetzt noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen, die gegen einen abermaligen Saisonabbruch sprechen. In der Oberliga, so der Verband, werde Leistungshandball gespielt, mit Kaderspielern und jungen Talenten, die den Sprung in höhere Klassen schaffen wollten. Insofern drohten bei einem Verzicht auf die Fortsetzung des Spielbetriebs langfristige negative Auswirkungen. Außerdem drohten Sponsoren abzuspringen und zudem Unverständnis bei den Fans und ein Glaubwürdigkeitsverlust in der Öffentlichkeit.

Der HVW hat in diesem Zusammenhang anlässlich des Staffeltags diese drei Fragen aufgeworfen: „Ist ein Re-Start ohne Testkonzept für die Spieler und Beteiligten überhaupt möglich? Wenn nein, wie kann so ein Testkonzept aussehen? Sind Spiele ohne Zuschauer überhaupt möglich?“

Bommerns Sportlicher Leiter: Entwicklung der Infektionsraten abwarten

Der letzten Frage möchte man sich beim TuS Bommern nur ungern stellen. „Wir haben zuletzt schon einen großen Aufwand betrieben, maximal 63 Zuschauer in unsere Halle lassen zu können. 75 Prozent davon waren Dauerkarten-Inhaber, allein die haben ja quasi schon ein Anrecht darauf, weiter in die Halle zu dürfen“, so Kilfitt. Der allerdings auch darauf verweist, dass „im Moment noch niemand genau weiß, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickelt. Jetzt wird bis Ende Dezember nicht mehr gespielt - was aber ist dann im Januar? Wie sehen die Inzidenzwerte dann aus? Das ist ja wie der Blick in eine Glaskugel. Wir müssen auf viele Szenarien vorbereitet sein“, erklärt Mathias Kilfitt.

Frustrierend und unbefriedigend findet Bommerns Sportlicher Leiter Mathias Kilfitt (re.) die aktuelle Situation auch für die Handballvereine. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Der Handballverband Westfalen hat einen Zeitrahmen vorgegeben für die Fortsetzung der Runde 2020/21. Weitergespielt werden soll danach ab Ende Januar mit dem vorgegebenen Ziel, die bereits begonnene Hinrunde im April zu beenden. Ausgefallene Spieltage sollen an die Saison angehängt und außerdem Nachholspieltage eingeplant werden.

Zwei mögliche Spielmodelle für Fortsetzung der Saison

Danach könnte die Saison laut HVW in zwei Varianten fortgesetzt und zu Ende gebracht werden. Variante eins sieht vor, dass die beiden Erstplatzierten der Hinrundengruppen im Modus „Best of 3“ bzw. mit Hin-/Rückspiel den Aufsteiger ausspielen. Die Teams, die Rang fünf bis acht belegen, ermitteln die vier Absteiger (Platz 5 gegen 8, Platz 6 gegen 7, „Best of 3“ bzw. Hin-/Rückspiel). Variante zwei sieht vor, dass die Erst- und Zweitplatzierten der einen Staffel gegen die der anderen Gruppe den Aufsteiger ausspielen. Die Teams, die Rang fünf bis acht belegen, spielen die vier Absteiger aus.

„Über die Varianten haben wir uns noch nicht weiter ausgetauscht“, sagt Mathias Kilfitt. Am Donnerstag treffe man sich zu einer Videokonferenz mit dem Oberliga-Team , wolle dort erst die Vorlieben ausloten. „Dann werden wir uns in der nächsten Woche im Vorstand zusammensetzen, das Ergebnis geben wir dann weiter“, sagt Kilfitt.

