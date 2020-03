„Das war heute ein rabenschwarzer Tag“, brachte es Ingo Stary, Trainer des Verbandsliga-Tabellenführers TuS Bommern, kurz und prägnant auf den Punkt. Die Überflieger der Liga haben am Sonntag erstmals in dieser Spielzeit eine Niederlage einstecken müssen, wurden mit 24:33 (12:18) vom TuS Hattingen regelrecht entzaubert. Da gibt es unter der Woche wohl einiges aufzuarbeiten bei den Wittenern.

„Wir hätte heute noch eine Stunde weiterspielen können, gewonnen hätten wir sicherlich nicht“, so Ingo Stary ernüchtert. Er richtete ein Kompliment an den EN-Nachbarn: „Hattingen hat sehr stark gespielt, war viel bissiger als wir.“ Das deutete sich schon in den ersten Minuten an, als die Mannschaft von Coach Uli Schwartz einen 5:1-Blitzstart hinlegte und den Bommeranern gleich mal andeutete, dass es sie es mit einem ganz anderen Gegner zu tun hatten als noch in der Hinrunde, als es in Bommern ein 34:18 für die Stary-Sieben gab. Die Hattinger gingen viel engagierter zu Werke als bei ihrer jüngsten Heimschlappe gegen Hombruch, drückten fortwährend enorm aufs Gas. „Wir wussten ja, was uns da erwartet. Aber wir haben das einfach nicht verteidigt bekommen. Wir waren heute nicht bereit für dieses Spiel“, so Starys sachliche Kritik.

TuS-Coach Stary prangert schwache Abwehrleistung an

Zwar arbeitete sich der zuvor verlustpunktfreie Spitzenreiter noch einmal heran auf 7:9 (16.) und 9:11 (22.), doch das war jeweils nicht viel mehr als ein Strohfeuer. Der TuS Hattingen ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen, zog rasch auf 17:11 und 18:12 davon, ehe die Seiten gewechselt wurden. „Zur Pause 18 Gegentore - das sagt ja schon alles aus. Wir hatten keine Abwehr- und keine Torhüterleistung“, ärgerte sich der Bommeraner Trainer.

Alle Versuche von Bommerns Trainer Ingo Stary, den Negativtrend am Sonntag noch zu stoppen, schlugen fehl. Foto: Biene hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Dass die schwache Vorstellung seiner Mannschaft in Verbindung stehen könnte mit Starys Ankündigung unter der Woche, am Ende der Saison den Club in Richtung Menden zu verlassen, wies er von sich. „Das wäre mir viel zu einfach, daran lag es kaum. Heute kamen einfach viele kleine Dinge zusammen.“ Unter anderem wurde Linkshänder Marcel Tarlinski arg vermisst, dessen Zweikampfstärke sonst ein enormes Pfund ist. Zu Beginn von Abschnitt zwei kam Bommern noch einmal etwas besser ins Spiel, verkürzte den Rückstand auf 17:21 (42.). „Aber dann wurden wieder einige freie Würfe vergeben und schon gingen die Köpfe wieder nach unten“, stellte Stary fest.

Kommenden Samstag soll gegen RSVE Siegen wieder ein Erfolg her

Letztlich war es dann für den TuS Hattingen ein Leichtes, bald für die Entscheidung zu sorgen. „Am Ende haben sie uns dann überrollt“, war der Trainer bedient. „Wir müssen das jetzt in Ruhe analysieren und gegen den RSVE Siegen am nächsten Samstag ein ganz anderes Spiel zeigen“, so Stary.

TuS Bommern: Goldkuhle, Uphues; Buchholz (1), Leicht (5), Groß (2), Kloppenburg (2/1), Burbaum, Lindner, Polakovs, Blechschmidt, Vesper (1), Rasch-Blümel, Faeseke (5), Schmitz (8/1).

„Spielfilm“: 5:1 (8.), 8:4 (14.), 9:7, 11:7, 13:9 (23.), 17:11, 18:12 (30.) - 20:14, 21:17 (42.), 24:19 (47.), 26:22 (50.), 29:22, 30:24, 33:24.