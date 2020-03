Das war nichts für schwache Nerven: Mit einem immensen Kraftakt haben sich die Verbandsliga-Damen des TuS Bommern den fünften Saisonsieg gesichert, der im Abstiegskampf neues Selbstvertrauen schenken sollte. Gegen die DJK Eintracht Coesfeld schafften die Wittenerinnen die Überraschung, gewannen mit 30:29 (18:15).

TuS-Trainerin Katja Niehörster gab nach dem Spiel ganz offen zu: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir in einer Halbzeit 18 Tore machen können gegen diesen Gegner.“ Denn der Respekt vor Coesfeld war ziemlich groß, der Bommeraner Kader eher recht klein. „Wir hatten zum Glück mit Lilli Becker und Celina Hausmann Unterstützung aus der zweiten Mannschaft dabei“, so Niehörster - sonst wäre es für sie und Trainerkollege Rolf Albus auch reichlich einsam geworden auf der Bank.

TuS-Torhüterinnen verdienen sich gute Noten

Der TuS Bommern fand prima in die Partie, zeigte von Beginn an großen Kampfgeist und legte gleich mal eine 4:1-Führung vor, lag auch nach 20 Minuten noch mit drei Treffern in Front (13:10). Immer wieder schaffte Nicole Schmidt mit ihren Offensivaktionen Räume, setzte ihre Mitspielerinnen ideal ein - davon profitierte vor allem Josefine Bernstein, die mit 14 Treffern herausragende Bommeraner Schützin war, immer wieder mit Erfolg Verantwortung übernahm.

Der Drei-Tore-Pausenvorsprung war zwar zeitig aufgebraucht, und in der 48. Minute ging Coesfeld erstmals selbst in Führung (25:24), doch jetzt parierte die Mitte der zweiten Hälfte eingewechselte TuS-Torfrau Yvonne Grabe mehrfach glänzend, nachdem in Halbzeit eins Laura Biniasch gut gehalten hatte (u. a. wehrte sie zwei Siebenmeter ab). Die Partie war offen bis zum Schluss, Coesfeld glich noch einmal aus zum 29:29.

Auch Rivale Haltern-Sythen schafft eine Überraschung

Die Zeit verstrich, Bommern bekam noch einen Freiwurf zugesprochen - und fünf Sekunden vor Schluss versenkte Josefine Bernstein den Ball nach schöner Einzelaktion entscheidend zum 30:29, hievte ihr Team so wieder auf Platz zehn vor dem Konkurrenten HSC Haltern-Sythen, der seinerseits durch ein 25:25 gegen Spitzenreiter Kinderhaus überraschte. Am kommenden Wochenende ist der TuS Bommern in der Seestadt zu Gast.

TuS: Biniasch, Grabe; Hallfarth (1), Menne (1), Wirges, Bernstein (14/4), Becker, Wenzel, Berger (3), Schmidt (6), Striebeck (5/1), Hausmann.