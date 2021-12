TuRa Rüdinghausen springt über Nacht auf Rang eins

Gladbeck. Keine Probleme hatte TuRa Rüdinghausen gegen den SV Langendreer und feierte somit am Freitagabend einen starken Jahresabschluss.

Mit einem klaren 4:0-Erfolg (1:0 zur Pause) über den SV Langendreer 04 hat sich TuRa Rüdinghausen vom Fußballjahr 2021 verabschiedet.

Am Freitagabend brachte Fabian Kordel die Wittener in der 22. Minute in Führung, im zweiten Spielabschnitt drehte Rüdinghausen dann richtig auf. Fabian Deppe (53./87.) erzielte einen Doppelpack, Sascha Müller traf einmal (70.). Durch den zehnten Saisonsieg im 15. Spiel sicherte sich TuRa Rüdinghausen zumindest über Nacht die Tabellenführung. Am Samstag können Hedefspor Hattingen und der SV Herbede – und auch die DJK Ruhrtal Witten bei einem Kantersieg – noch vorbeiziehen.

Weiter geht es für Rüdinghausen in der Liga erst wieder am 12. Februar gegen den TSV Witten.

TuRa Rüdinghausen - SV Langendreer 4:0 (1:0)

Tore: Kordel (22. Minute), 2:0 Deppe (53.), 3:0 Müller (70.), 4:0 Deppe (87.)

TuRa: Jürgens, Böth, Stolpe (66. Kompalka), Schoppen (46. Schubert), Müller (70. Kowarsch), Barsukovskij, Deppe, Kordel, Neuhaus-Gallade (63. Loos), Johannsen, Seebrandt

