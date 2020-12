TuRa Rüdinghausen bewegt die Kinder auch über Weihnachten

Witten Damit die Kinder zwischen Weihnachten und Silvester aktiv bleiben, hat sich TuRa Rüdinghausen etwas für die Mitglieder ausgedacht

Weil in diesem Jahr die Turnhallen und Sportplätze auch für die Jüngsten immer wieder leer bleiben müssen, sind Ideen gefragt was man als Sportverein tun kann, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und trotzdem Sport anzubieten. Die Sportjugend NRW unterstützt dabei die Sportvereine mit der Kampagne #trotzdemSPORT.

TuRa Rüdinghausen beteiligte sich an dieser Aktion und verschickte eine „Bewegungstüte“ mit einer kleinen Überraschung und einer bewegenden Spielesammlung an TuRa-Kinder im

Kita- und Grundschulalter. Die darin enthaltenen Spielvorschläge, Mal- und Bastelideen waren besonders für das Ausprobieren zu Hause geeignet. So kamen die Kids und ihre Eltern mit Schwung über die Weihnachtszeit ins neue Jahr.

TuRa Rüdinghausens Vorsitzender setzt auf Bindung

Rainer Scherff, Vorsitzender von TuRa Rüdinghausen freute sich über die Aktion: „Mit der Tütenaktion halten wir eine Bindung zu unseren Kindern und ihren Familien. Sicher trägt so ein kleines Bewegungsangebot zu Hause auch zur guten Stimmung und zur Stärkung der Widerstandskräfte bei.“

