TSV Witten trifft BV Langendreer wieder, Herbede ist Favorit

Witten. Zum Ende der englischen Woche geht es für drei Wittener Vereine in der Kreisliga A um Punkte. Nur eine der Mannschaften hat Rückenwind.

Drei Wittener A-Kreisligisten, die schon am Mittwoch am Ball waren, kämpfen am Sonntag wieder zu Hause um Punkte: Der SV Herbede, der SV Bommern II und der Türkische SV Witten – Rückenwind konnten aber nur die Herbeder sammeln.

SV Bommern II - RW Stiepel (So., 13 Uhr)

Zehn Spieler fehlten Trainer Thomas Nockenberg am Mittwoch, als sein Team gegen Amac Spor Dahlhausen zumindest 60 Minuten lang eine gute Figur machte. Einer oder zwei davon könnten zurückkommen, aber Nockenberg muss wohl auch wieder Spieler an die Erste abgeben, die im Kellerduell in Herne bessere Chancen hat als die Zweite gegen den Zweiten RW Stiepel.

SV Herbede - VfB Langendreerholz (So., 15 Uhr)

Einen guten und engagierten Auftritt sah Trainer Jan Kastel beim 9:0-Erfolg im Kreispokal. Die Aufgabe Langendreerholz am Sonntag wird zwar schwerer als das Spiel beim FC Hasretspor am Mittwoch, dennoch sind die Herbeder eindeutig Favorit: Die Gäste stehen noch punktlos am Ende der A-Liga-Tabelle.

Türkischer SV - BV Langendreer 07 (So., 15 Uhr)

Ein schnelles Wiedersehen – nach dem Pokalaus in Langendreer kommt es zum zweiten Duell des TSV mit 07 innerhalb weniger Tage. Immer wieder läuft das Tumbul-Team frühen Rückständen hinterher, mit einem guten Start ins Spiel ist vielleicht mehr drin als beim 2:4 am Mittwoch. Dann könnten die Wittener bis auf einen Punkt an 07 heranrücken.

