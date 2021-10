Trotz starker Leistung zieht SV Bommern den Kürzeren

Bommern. Die Leistung stimmte, das sieht auch Trainer Jörg Silberbach so. Dennoch verliert der SV Bommern gegen Günnigfeld. Die Entscheidung fällt spät.

Gut gespielt und doch verloren – der SV Bommern 05 zeigte beim 2:4 (1:2) gegen den VfB Günnigfeld seine bis dato beste Saisonleistung.

Trainer Jörg Silberbach war zufrieden: „Das war ein toller, engagierter Auftritt. Die Jungs haben richtig gekämpft. Und auch spielerisch war das phasenweise gut.“ Das schnelle 0:1 (3.) glich Jan Oliver Becker, der starken spielte, fast umgehend aus (6.). Die Gäste aus Bochum schlugen allerdings noch vor der Pause erneut zu. Diesmal vom Punkt – 1:2 (19.). Doch der SVB steckte den Kopf nicht in den Sand und hielt mehr als gut mit. „Ich habe in der Pause noch einmal gesagt, dass wir noch ein wenig wacher und handlungsschneller sein müssen“, so Silberbach.

Tim Herbrechter weckt mit 2:2-Ausgleich neue Hoffnung

Und das waren die Goltenbusch-Kicker nach Wiederanpfiff dann auch, kombinierten sich teilweise richtig sehenswert vor das gegnerische Tor. Den verdienten Lohn gab’s mit dem 2:2 durch Tim Herbrechter (65.). Danach hatten die Hausherren sogar die Führung auf dem Fuß. Danny Kranz scheiterte allerdings an VfB-Keeper Hendrik Emberger. Verdient gehabt hätten die Bommeraner das 3:2 allemal.

Der dritte Treffer fiel dann aber doch auf der anderen Seite. Einen Fehler im Spielaufbau bestrafte Günnigfelds Maurice Pancke und staubte zur dritten Bochumer Führung ab (79.). Diesmal kam der SVB trotz aller Bemühungen nicht mehr zurück. In der Nachspielzeit setzte es per Konter noch das 2:4 (90.).

SVB: Gantowski; Müller (79. Peja), Durmus (73. Schröder), Becker, Kranz, Koch, Queißer, Poell, Herbrechter, Hofmann (56. S. Mathea), Niemann (89. Fabis). Torfolge: 0:1 (3.), 1:1 Becker (6.), 1:2 (19., FE.), 2:2 Herbrechter (65.), 2:3 (79.), 2:4 Fabis (90., ET).