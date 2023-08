Trotz dünnem Kader: HSV Herbede gewinnt Testspiel

Herbede. Der HSV Hebrede konnte seinen test gegen den TuS Hattingen II gewinnen. Diese Spieler überzeugten und so ordnet Trainer Weiß den Sieg ein.

Einen ordentlichen Test hat der Handball-Landesligist HSV Herbede gegen den TuS Hattingen II hingelegt. Angesichts des etwas dünnen Kaders konnte Trainer Marko Weiß mit dem 31:28-Erfolg über den Bezirksligisten recht gut leben.

Der Coach wollte das Ergebnis nicht überbewerten: „Bei mir haben noch einige Spieler gefehlt. Ich habe auch immer blockweise gewechselt, sodass alle Leute genügend Spielzeit bekamen.“

HSV Herbede setzt sich in der zweiten Halbzeit ab

Da keine Schiedsrichter gekommen waren, pfiff ein Betreuer der Gastgeber, der mit der fairen Partie keine Probleme hatte. Zur Pause hieß es noch 15:15, und erst ab der 45 Minute konnten sich die Herbeder etwas absetzen. Weiß lobte seinen Torhüter Benedikt Lange, der die gesamten 60 Minuten im Kasten stand.

Auch Neuzugang Felix Windfuhr verdiente sich nicht nur wegen seiner acht Tore Bestnoten, so der HSV-Trainer: „Er war an vielen Treffern beteiligt, und das Zusammenspiel mit seinem Bruder Marius war schon bemerkenswert.“

Dennoch sieht Marko Weiß noch Steigerungsbedarf: „Im Testspiel in Waltrop am Donnerstagabend will ich einiges mehr sehen. Anschließend beginnt ja schon mit der Stadtmeisterschaft der Endspurt zur neuen Saison.“

