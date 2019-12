Kreis Bochum. Fußball-Vereine, Spieler und Verantwortliche trauern um Peter Kreuger. Er prägte über fast 50 Jahre den Jugendfußball in Witten wie kein anderer.

Trauer um Peter Kreuger: „Unikat im Wittener Jugendfußball“

Im Foto-Archiv der WAZ gibt es von Peter Kreuger fast immer das gleiche Bild: Kreuger mit einem Pokal in der Hand, einen strahlenden Fußballer vor sich, eine jubelnde Mannschaft dahinter. Als Vorsitzender der Jugendfußball-Fachschaft in Witten war Kreuger bei Feld- und Hallenstadtmeisterschaften dabei und für die Siegerehrung zuständig. Am Samstag, 21. Dezember 2019, ist Peter Kreuger im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Fast 50 Jahre lang prägte er den Wittener Jugendfußball wie kein anderer.

„Er war deshalb so besonders, weil er sich wirklich seit Jahrzehnten immer wieder für den Jugendfußball eingesetzt hat“, sagt Marcus Hahn, Vorsitzender des SV Herbede und Kreugers Vorstandskollege beim SVH.

Nach dem Aus dem SV Vormholz wechselte Kreuger zum SV Herbede

„Dank seiner unglaublichen Erfahrung kannte er sich im Jugendfußball so gut aus wie kaum ein anderer und man konnte sich auf seine Arbeit immer hundertprozentig verlassen. Er war aber nicht nur bei der Jugend oft am Platz, sondern auch bei den Senioren als Zuschauer zu Besuch“, erinnert sich Hahn.

Kreuger war seit 1972 im Jugendfußball aktiv. Lange Jahre war er beim SV Vormholz verantwortlich, nach dem Ende des Vereins dort brachte er sich in Herbede ein.

„Vor allem war Peter ein guter Freund“, sagt Daniela Kortengräber, Jugendgeschäftsführerin des SV Herbede – Kreuger war ihr Stellvertreter dort. Kortengräber: „Er war immer korrekt, immer ehrlich, so wie man es sich nicht anders wünschen würde.“ Das Amt in Herbede war aber nur eine seiner vielen Aufgaben.

Ämter auch beim Kreis: Ein Mann mit viel Verantwortung

Kreuger leitete seit 24 Jahren die Wittener Jugendfußball-Fachschaft, war mehr als 18 Jahre im Kreisjugendausschuss aktiv, übernahm Verantwortung als Staffelleiter, zuletzt bei den B-Junioren.

Dem Jugendfußball hatte er sich voll und ganz verschrieben. Ein Jugendturnier in Witten ohne Peter Kreuger – das ist für viele kaum vorstellbar. Der TuS Heven meldet zum Tod von Peter Kreuger: „Peter war ein sehr sehr guter Sportsmann und Freund.“

Bis zum Schluss setzte sich Kreuger für den Jugendfußball ein

René Schrader, Vorsitzender im Bochumer Kreis-Jugendfußball-Ausschuss sagt: „Peter Kreuger war ein Unikat im Wittener Jugendfußball und er hat ihn geprägt wie wohl kaum ein anderer.“ Und das auch bis zum Schluss, trotz seiner Krankheit, wie Marcus Hahn berichtet: „Auch während seiner Krankheit hat er immer wieder die Arbeit aufgenommen, sobald es ging.“

Für sein Engagement wurde Kreuger im März 2019 mit der silbernen Ehrennadel des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen ausgezeichnet.

Der SV Herbede, die Fußballer Wittens und der Fußballkreis trauern mit Peter Kreuger um einen über die Stadtgrenzen hinaus angesehen Fußball-Funktionär – bei den Hallencups in diesem Winter werden ihn viele vermissen.