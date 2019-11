Trainer Kastner spricht vom „Endspiel“ für seinen TuS Heven

Zu oft in der ersten Saisonhälfte hat Bezirksligist TuS Heven 09 wichtige Punkte liegen gelassen. So wuchs der Rückstand auf die Tabellenspitze immer weiter an. Der Druck, gewinnen zu müssen, ist vor dem Rückserienstart nun eindeutig aufseiten der Wittener - sofern diese in Sachen Titelgewinn noch ein Wörtchen mitsprechen wollen. Die schwierigste Aufgabe wartet gleich am Sonntag (14.30 Uhr) auf die Elf von Trainer Thorsten Kastner. Da nämlich geht’s zum Klassenprimus SG Welper, seinem Ex-Verein.

„Da müssen wir gar nicht lange drumherum reden. Wenn wir noch eine Chance haben wollen, ganz vorne ‘ranzukommen, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen“, sagt Kastner. Noch immer nagt an ihm und seinen Schützlingen der Fehlstart zu Saisonbeginn, als sich die Hevener trotz bester Siegchancen der SG Welper in einem furiosen Spiel mit 2:3 hatten beugen müssen. „Dass wir später das Pokalspiel in Welper gewonnen haben, lag sicherlich auch in der Liga-Pleite begründet“, so der TuS-Coach. Ähnlich motiviert gehen die Hevener als Tabellenvierter nun ins Rückspiel auf dem Platz an der Marxstraße. Gewinnt die Kastner-Elf, beträgt der Rückstand auf den Mitfavoriten nur noch vier Zähler. Geht Heven leer aus, sind es deren zehn - „danach wären die restlichen Partien wohl nur noch Freundschaftsspiele. Zehn Punkte lässt sich Welper nicht mehr nehmen“, hat Kastner Respekt vor dem Gegner.

Gegen die „Kleinen“ hat Heven zu viele Punkte gelassen

War im Hisnpiel gegen die SG Welper mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden: Hevens Trainer Thorsten Kastner. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

„Eigentlich“, so der TuS-Trainer, „haben wir eine ganz ordentliche Hinrunde gespielt.“ Wenn da nicht immer wieder diese Aussetzer gegen vermeintliche Außenseiter gewesen wären. „Da haben wir viel liegen lassen“, u. a. zu Hause gegen Phönix Bochum und den TuS Harpen (beide 2:2), aber eben auch auswärts beim TuS Kaltehardt (3:3) oder bei der peinlichen 4:6-Pleite beim Tabellenletzten Adler Riemke. „Das ist dann offenbar eine Sache der Einstellung. Man kann predigen und predigen, aber das, was dann auf dem Platz passiert, spricht nun mal Bände“, sagt Thorsten Kastner, den die wechselhaften Auftritte seiner Mannschaft auch schon die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet haben dürften. Denn gegen starke Teams wie SW Wattenscheid 08 oder Altenbochum brannte Heven ein Feuerwerk ab, zeigte sein wahres Leistungsvermögen.

Nikolai Nehlson fehlt gegen seinen Ex-Club

„Sonntag in Welper“, so Kastner, „das wird für uns ein Endspiel. Das ist meiner Mannschaft bewusst.“ Und so erwartet er einen entsprechend starken, couragierten Auftritt des Tabellenvierten, der ohne Nikolai Nehlson auskommen muss. „Jeder muss da an seine Schmerzgrenze gehen. Das wird eine richtig heiße Partie zweier guter Mannschaften“, glaubt der TuS-Trainer, dass es ein ähnlich packendes Gipfeltreffen wird wie beim unglücklichen 2:3 im Sommer. „Wir wollen die Meisterschaft noch einmal spannend machen.“ Das geht nur mit einem Sieg.