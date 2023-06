Leon Denz strebt als Tornado Traube eine Karriere in der Partymusik-Szene an.

Witten. Er träumt vom Ballermann, vom Bierkönig und arbeitet mit der Rumbombe zusammen. Gut möglich, dass auf Mallorca bald alle den SV Bommern kennen.

Natürlich meine er das alles ernst, sagt Tornado Traube, wenn er über seinen Song „Krass!“ spricht. Er wolle bekannt werden – am Ballermann auf Mallorca, im Bierkönig und darüber hinaus.

Tornado, weil er seine Bierflasche gerne wie einen Wirbelsturm kreisen lässt, bevor er sie auf Ex trinkt. Traube, weil sein Lieblingstabak in der Shisha-Bar früher Traube-Minze war. Und schon war das Pseudonym geboren, hinter dem sich Leon Denz, Fußballer der dritten Mannschaft des SV Bommern, verbirgt.

„Krass, schon wieder Schnaps. Vor jedem Spiel sind wir voll auf dem Platz. Am Wochenende wollen wir gewinnen, die Kreisliga macht ohne uns keinen Sinn. Eine Bratwurst und ein Bier schon um halb vier. Die dritte Macht vom Goltenbusch sind wir.“

Das muss man dem 24-jährigen Wittener lassen: Es ist ein leichter und eingängiger und damit auf die Party-Szene in Mallorca abgestimmter Text, den er geschrieben hat und der seit seiner Veröffentlichung am 17. März dieses Jahres bereits 50.000 Mal über die Musik-App Spotify abgespielt wurde. „Eigentlich bin ich Informatiker, das ist mein Hauptberuf. Das mit der Musik war eine Schnapsidee. Aber jetzt wird es professionalisiert“, sagt Denz.

Tornado Traube brachte das Lied zunächst als Low-Budget-Version raus

Das Feedback aus der Branche war so positiv, dass der Song, der zunächst mit kleinem Budget in einem Amateurstudio eingesungen wurde, Ende August noch einmal neu aufgelegt wird. „Ich bin zu meinem Kumpel – Rumbombe – gefahren. Er ist relativ groß in der Szene, hat auch ein Lied mit Mia Julia. Er hat mich an die Sache herangeführt. Zuerst haben wir eine Low-Budget-Version aufgenommen und veröffentlicht. Das hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt“, sagt Denz und meint damit nicht nur seinen Freundeskreis sowie den SV Bommern.

YouTube - Tornado Traube- Krass!

Dort wird der Song in der Kabine oder bei Feiern rauf und runter gespielt, doch dabei bleibt es nicht. „Als ich letzte Mal mit der Mannschaft auf Mallorca war, war das Lied auch darüber hinaus schon bekannt und präsent. Ich war Anfang des Jahres schon drei Mal ohne das Team dort und habe den Song zum Beispiel mit Stickern verbreitet“, sagt Denz.

Vom TuS Stockum über TuRa Rüdinghausen zum SV Bommern

Natürlich sei das Leben in der Kreisliga im Song etwas überspitzt dargestellt. Wirklich betrunken sei beim SV Bommern III niemand über den Fußballplatz gerannt, versichert der Linksaußen, der froh ist, dass er mit dem Lied seine beiden größten Hobbys verbinden konnte.

„Seit meinem vierten Lebensjahr spiele ich Fußball, immer in Witten. Früher war ich beim TuS Stockum, dann bei TuRa Rüdinghausen und nun beim SV Bommern. Hier habe ich direkt Anschluss gefunden, weil Freunde von mir schon vorher hier gespielt haben“, so Leon Denz, dessen Bruder Leander mit der ersten Mannschaft des SVB zuletzt den Sieg im Kreispokal feierte – mit dem Song seines Bruders auf der Party.

Bommern sei schon sehr speziell, findet er, „weil wir hier eine Art Familie sind. Es gibt eine sehr enge Mannschaftsbindung, wir machen auch außerhalb des Platzes viel miteinander. Und es ist bemerkenswert, wie die verschiedenen Teams sich gegenseitig unterstützen“, so Denz.

Neu aufgelegte Version soll dem Lied einen professionellen Sound geben

Wie viel Zeit der Hobby-Fußballer in der nächsten Saison in der Kreisliga C am Goltenbusch wirklich mit dem SV Bommern III verbringen wird, ist aktuell noch offen. Geht es nach ihm, dann wechseln sich Witten und Mallorca stets als Lebensmittelpunkt ab. Dafür soll die neue Aufnahme soll die neue Aufnahme von „Krass!“ sorgen.

Diese wurde in einem professionellen Studio in Hamburg aufgenommen. „Die Leute wollen mehr, eine geilere Version. Diesmal muss alles passen. Dem Lied wurde ein komplett neuer Vibe und Partysound verpasst. Der Text bleibt gleich, aber es wird noch ein wenig musikalischer und runder. Jetzt kann man es sich auch nüchtern anhören“, so Denz lachend.

Geht alles gut, leitet Tornado Traube also schon bald auf der Bühne des Ballermans die Party an – mit den Fußballern des SV Bommern in erster Reihe. Das wäre dann wirklich krass.

