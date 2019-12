Tolles Tor in letzter Sekunde! Punkt und Schwung für Bommern

Die Verbandsligahandballerinnen des TuS Bommern haben dem Tabellenführer überraschend ein Unentschieden abgerungen. Das Spiel gegen den Lüner SV endete am Mittwochabend 26:26 – mit einem großartigen Schlusspunkt der Bommeranerinnen.

Dabei zirkelte Josefine Bernstein in einer spannenden Endphase in der letzten Sekunde einen direkten Freiwurf in den linken oberen Winkel des gegnerischen Tors. Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe und die Bommeranerinnen zeigten, dass sie nicht vorhatten, Geschenke an den Tabellenführer aus Lünen zu verteilen.

Bommern mit tollem Comeback in der Schlussphase

Mit nur einer hauchdünnen Führung gingen die Gastgeberinnen in die Halbzeit 15:14. Auch in der zweiten Spielhälfte zeigte sich Bommern insbesondere in der Abwehr kämpferisch. Nach einer kurzen Schwächephase (22:26) kamen sie Tor für Tor wieder zurück.

In der dramatischen Endphase belohnte sich das Team dann selbst für seine Willesleistung mit dem Punktgewinn.

Sonntag geht es zu Hause gegen Schwerte-Westhofen

„Das war ein hart erkämpfter und verdienter Punktgewinn“, ist TuS-Trainer Katja Niehörster nach dem Spiel zufrieden. Den Schwung aus dem Spiel gegen den Lüner SV gilt es nun mit ins am Sonntag anstehende Heimspiel gegen die HSG Schwerte-Westhofen zu nehmen.

Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen. „Das wird eine schwierige Aufgabe“, sagt Trainerin Niehörster.

In eigener Halle soll die stabile Abwehr der Schlüssel sein

Schwerte verfügt über eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen und üben vor allem über ihr Tempospiel viel Druck aus.

Aber auch aus dem Positionsangriff ist Schwerte über den Rückraum und Linksaußen gefährlich. In eigener Halle soll Bommern eine stabile Abwehr und disziplinierte Angriffsleistung zum Erfolg führen.

„Im Angriff müssen wir uns geduldig die Chancen herausspielen und durch konsequente Abschlüsse möglichst das Tempospiel von Schwerte unterbinden“, so Niehörster. Aus gesundheitlichen Gründen ist der Einsatz von Lena Berger und Nina Hillebrecht fraglich.

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

Lüner SV – TuS Bommern 26:26 (15:14)

TuS: Biniasch, Grabe, Hallfarth, Menne (1), Wozniak (5), Wirges (3), Schneider (2), Bernstein (6), Wenzel (1), Schmidt (4), Hillebrecht (3), Striebek (1), Kömmelt.