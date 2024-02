Siegerin in drei Sätzen: Yuki Tsutsui vom Wittener Tischtennis-Drittligisten DJK Blau-Weiß Annen setzte sich in Düsseldorf mit 11:8, 13:11 und 11:7 gegen Ugne Baskutyte durch.

3. Tischtennis-Bundesliga Tolles 6:0! BW Annen gibt in Düsseldorf nur zwei Sätze ab

Düsseldorf Obwohl Spitzenspielerin Aya Umemura fehlt, geben die Wittener Tischtennis-Frauen der DJK Blau-Weiß Annen in der 3. Bundesliga nur zwei Sätze ab.

Auf der Fahrt in die Landeshauptstadt hat Paulo Rabaça den Gedanken, möglicherweise mit einem 5:5 zufrieden zu sein, noch nicht verdrängt. Doch dann, angekommen bei Borussia Düsseldorf und beim Blick auf deren Aufstellung, ist für den Team-Manager der DJK Blau-Weiß Annen klar, dass für seine Tischtennis-Frauen ein Sieg herausspringen muss.

So kommt es dann auch, und zwar sehr deutlich. Mit 6:0 setzen sich die Wittenerinnen in diesem Duell der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord durch und machen einen weiteren Schritt Richtung Rückkehr in die 2. Bundesliga.

DJK BW Annen: Natalija Klimanova und Maryam Farei siegen nach 0:2-Satzrückstand

„Die Düsseldorferinnen sind ohne ihre Nummer eins und vier angetreten, mit zwei schwächeren Ersatzspielerinnen“, sagte Paulo Rabaça. „Da war das fast vorauszusehen.“ Zumal sich die Annenerinnen auch das einzig komplizierte Match holten. Nach einem 0:2-Satzrückstand (3:11 und 5:11) setzen sich Natalija Klimanova und Maryam Farei mit 11:8, 12:10 und 11:6 gegen Ugne Baskutyte und Qian Wan durch. Es waren übrigens die einzigen beiden Sätze, die das BWA-Team in Düsseldorf abgab.

So schnell haben wir noch nie gewonnen. So ein hoher Sieg tut auch mal gut. Paulo Rabaça, der Team-Manager der Drittliga-Frauen der DJK Blau-Weiß Annen

In den Einzeln sah Paulo Rabaça dann ausschließlich 3:0-Erfolge. „Qian Wan kann gegen Abwehr gar nicht“, sagte der Team-Manager nach dem Sieg seiner Defensiv-Künstlerin Natalija Klimanova und schmunzelte. Die Lettin rückte übrigens aus dem unteren ins obere Paarkreuz und schlug am zweiten BWA-Brett auf, weil Spitzenspielerin Aya Umemura fehlte, die als Butterfly-Repräsentantin bei der Team-Weltmeisterschaft im koreanischen Busan ist.

Da sich auch Yuki Tsutsui gegen Ugne Baskutyte behauptete, stand es schon 4:0 – und der 6:0-Sieg war damit bereits programmiert. Emma Li, der Elfjährigen am vierten Borussia-Brett, zollte Paulo Rabaça sogar ein Kompliment. „Aber sie ist einfach zu jung“, sagte der Annener Team-Manager. Letztlich hatte Sarah Rau keine Mühe – ebenso wie Maryam Farei mit Jolanda Willberg.

Der VfL Kellinghusen gastiert am Samstag bei der DJK Blau-Weiß Annen

Nach gerade einmal 91 Minuten war die Begegnung an der Borussia-Düsseldorf-Straße beendet. „So schnell haben wir noch nie gewonnen“, sagte Paulo Rabaça. „So ein hoher Sieg tut auch mal gut.“ Den nächsten möchte er am kommenden Samstag (24. Februar, 14 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellensiebten VfL Kellinghusen sehen. „Das Hinspiel haben wir mit 6:1 gewonnen. Ohne Aya“, sagt er.

DJK Blau-Weiß Annen: Tsutsui/Rau 1:0 (3:0), Klimanova/Farei 1:0 (3:2), Tsutsui 1:0 (3:0), Klimanova 1:0 (3:0), Rau 1:0 (3:0), Farei (3:0).

